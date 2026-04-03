二次西進別肖想2》5大投資地全線撤退 北京僅剩1/100

近年來打著建設「兩岸融合發展示範區」旗號的福建，密集發佈多批惠台措施，台商赴當地投資卻創下史上最低。

（法新社資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據經濟部最新統計，2025年赴中投資件數僅剩241件，創下1991年開放西進以來最冷一年，投資金額不到15億美元，則是1999年以來最低；今年前2月持續衰退、全年有可能續創新低，台商西進「打回原形」。而江蘇、廣東、上海、福建與浙江等台商五大投資地，是全線撤退，政治氣氛最肅殺的北京，甚至僅剩百分之一。

自1991年開放台商赴中投資以來，到2026年2月底核准赴中投資件數4.6萬餘件、累積金額達2117億美元，即逾新台幣6.5兆元西進投資。台商西進高峰是在馬政府主政時期，累積8年來核准赴中投資金額破9百億美元、約新台幣2.8兆，2010、2011年更動輒每年140億美元，但到了去年僅剩14.9億美元、僅剩1/9不到。

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長三角的江蘇一向是IT台商聚集重鎮，去年掉到6.54億美元、僅是2011年高峰時55.01億美元的約1成；鄰近的上海也是台商聚集地，去年滑落到2.75億美元，也只有2011年高峰時21.75億美元的1/8；傳產台商聚落的廣東，從2010年26.18億美元掉到去年僅剩1.9億美元；福建則是從2014年18.91億美元大跌至去年僅剩6863萬美元；「天子腳下」的北京去年僅剩1468萬美元，較2015年的14.28億美元更只剩約百分之一。

福建多批惠台措施？台商投資創新低

以近年來打著建設「兩岸融合發展示範區」旗號的福建為例，密集發佈多批惠台措施，包括設立台商海峽兩岸產業投資基金、跨境融資便利、上市培育服務、特定園區獎勵、單列用地指標、農業綠色資材補貼、文旅與餐飲創業補助等，但台商赴當地投資卻創下史上最低。

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