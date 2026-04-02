美國貿易障礙報告出爐 鄭麗君：並無新增或隱藏項目

美國近日公布2026年「貿易障礙報告（NTE）」，被問到是否有「未揭露內容」?行政院副院長鄭麗君強調，報告內容與先前行政院公布內容一致，並無新增或隱藏項目。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國近日公布2026年「貿易障礙報告（NTE）」，其中在台灣部分，除緊盯我方在台美對等貿易協議（ART）做出的承諾外，還列出美方長期關切的貿易障礙相關議題，被問到是否有「未揭露內容」?行政院副院長鄭麗君今（2）日在院會後記者會強調，報告內容與先前行政院公布內容一致，並無新增或隱藏項目。

NTE在台灣部分，除緊盯我方在台美對等貿易協議（ART）做出的承諾外，還列出美方長期關切的貿易障礙相關議題，包括不再對美國進口農產品依ETO規定課徵關稅、對進口美豬的待遇也比照國產豬或第三國豬肉，也持續點名米酒稅率、基改食品進入校園等議題，並新增對「勞工」與「環境」政策的關切。

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此外，去年台灣針對關稅配額所涵蓋的農產品，採取特別防衛措施（SSG），對進口超過基準量或進口價格低於基準價的農產品課徵額外關稅，截至去年底，台灣對花生、檳榔、家禽雜碎、畜產下腳料、紅豆、柿子、五花肉及乾蒜球等8類農產品，實施SSG基準量。不過，在台美簽署ART後，台灣承諾將對99%的關稅項目取消或降低關稅，且美國原產農產品未來不適用上述SSG加徵關稅措施。

對此，鄭麗君解釋，這次NTE是把過去每年都會放進去的非關稅貿易障礙項目，重新再條列，但有特別說明台美所洽簽的 ART，對我方承諾有做正面的表述，也就是美方在NTE裡，有說明台灣未來的承諾，以及會解決非貿易障礙相關的做法。

面對美方後續可能啟動的301調查，鄭麗君說，我方所洽簽的ART將成為「最好的基礎」，表達我方承諾所致力的貿易平衡所做的各項努力，這是 301調查一個好的基礎，我方也積極持續聯繫溝通，確保談判成果能夠不打折。

不過，外界關心是否有「未揭露內容」，鄭麗君強調，報告內容與先前行政院公布內容一致並無新增或隱藏項目，先前行政院新聞稿也已附上協定全文連結，農業部等部會也於記者會說明，包含SSG（特殊防衛機制），TRQ（關稅配額）。

鄭麗君說，美方先以122條款來對各國課以「10%+MFN」 的關稅，時間是150 天。我方評估301調查程序，美方應會把握 150 天裡來進行。其間，我們已經召開多次的跨部會的會議來因應 301 的調查，我們會全力的跟美國來聯繫溝通，來確保調查後的結果，來如實反應我們既有的談判的成果。

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