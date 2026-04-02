香燈腳快搶 白沙屯媽祖週邊商品下午3點7-ELEVEN預購起跑

統一超商今天下午3點起全台7-ELEVEN門市開放限量預購印有「勇」腳字樣的白沙屯媽祖後背包、側背包、護膝、毛巾、幻彩鑰匙圈以及帽子等。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕白沙屯拱天宮媽祖於4月12日深夜率先起駕，統一超商（2912）今天下午3點起全台7-ELEVEN門市開放限量預購印有「勇」腳字樣的白沙屯媽祖後背包、側背包、護膝、毛巾、幻彩鑰匙圈以及帽子等，搶攻全民瘋媽祖商機。

統一超商觀察，每年3月「瘋媽祖」帶動相關信仰與遶境商機熱潮，7-ELEVEN門市預購誌即日起推出一系列近40款香燈腳跟隨進香的實用小物與收藏紀念商品，首推可肩背/手提/拖拉三用的「白沙屯媽祖大胃王購物車」，「正光媽祖涼感金絲貼」、「正光媽祖滾珠精油棒」等舒緩用品。

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另有兼具祈福與生活儀式感的「白沙屯媽祖平安光明磁吸燈」、「白沙屯媽祖Q版3D悠遊卡」、「大甲鎮瀾宮媽祖招財古錢金豆」、「白沙屯媽祖媽祖愛心金豆」、「大甲鎮瀾宮財神招財貓擺飾」等。

門市並同步推出白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮的「媽祖庇佑隨取卡」，每張面額1711元加贈OPENPOINT點數200點，預估今年整體相關業績可再成長2成。

7-ELEVEN也超前規劃將中部門市備貨量提升兩倍，奉茶、素食商品一路供應，沿線還能看到媽祖紀念品展示與香客補給專區滿足即時補給需求。

「OPEN!行動購物車」也將於指定日為繞境隊伍提供移動補給，多元準備預期將帶動周邊門市業績比前一週翻倍成長。

為減輕信徒完成祝壽後的大包小包負擔，嘉義新港奉天宮旁的新港門市，預計於4月21日派駐宅急便專人服務，從換洗衣物、供品到地方名特產，都能現場快速寄送，讓香客們走得放心、輕鬆。

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