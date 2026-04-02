非PA產品線加速擴張 宏捷科3月營收創22個月新高

非PA產品線加速擴張 !宏捷科3月營收4.32億元創22個月以來新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕非PA產品線加速擴張！砷化鎵大廠宏捷科（8086）公布今年3月營收4.32億元、月增16%，在逆風中創下22個月以來的營收新高，宏捷科表示，成長動能主要來自中國PA市佔率持續提升，並受惠非PA產品線加速擴張，帶動出貨動能升溫。

統計宏捷科今年第一季營收12.22億元、季減2.5%、年增58%。宏捷科指出，近期包括800G資料中心與Wi-Fi 7在無人機應用端出貨成長幅度顯著擴大，成為推升非PA業務的重要催化劑；同時，包括低軌道衛星相關產品、砷化鎵太陽能、LiDAR產品也在多領域應用，出貨持續放量。宏捷科強調，非PA佈局已由「逐步驗證」邁入「持續放量」，尤其是光通訊產品在3-6個月內將會有重大的突破發展、多線並進有助提升營運韌性並優化獲利結構。

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展望第二季，在手機產業進入旺季區間、PA與Wi-Fi核心業務維持穩健之下，搭配非PA產品線持續放量，宏捷科看好第二季營收可望較首季持續成長，也同步看好受惠產品組合改善與量產效率提升，毛利率有機會維持在30%的高水準。

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