他年賺138萬以為能安心養老 卻因「1疏忽」退休前夕超崩潰

日本一名長者長期忽視家庭開支，波及退休生活。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕看似穩定的收入，真的能保證安心退休嗎？日本一名年收入約720萬日圓（約新台幣138萬元）的58歲男子，在60歲退休前夕盤點資產時，驚覺多年來的「安心感」竟是錯覺，他意外發現退休金遠低於預期。全因長期「忽視家庭開支」，正悄悄吞噬他的未來保障。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，58歲的田村（化名）任職於一般企業，年收入約720萬日圓，職涯穩定，房貸即將還清，子女也已成年獨立。由於多年來家庭財務由妻子負責，他平時並未詳細檢視帳戶餘額，一直認為退休資金應已有約1500萬至2000萬日圓（約新台幣288萬至383萬元）。

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然而，在公司舉辦的一場退休準備講座後，他首次向妻子確認家中存款狀況。妻子拿出的存摺顯示，實際餘額離預期的數字差距甚大，遠低於他的預期，讓他當場震驚。妻子解釋，她並沒有打算隱瞞，只是這幾年的家庭開支狀況一直沒有說清楚。

進一步了解後發現，近年來多項支出持續侵蝕家庭儲蓄。包括子女升學與初入社會期間的經濟支援、雙方父母的照護費用，以及物價上漲帶來的生活成本增加。由於每次動用金額不大，卻長期累積，加上未及時補回，最終導致存款明顯縮水，妻子說「每一次金額都不算大，但這樣的情況持續了好幾年，卻沒有補回來。」

此外，房屋修繕與汽車汰換等一次性支出，也加重了家庭財務負擔。整體而言，家庭收支早已在數年前轉為赤字，但未被及時察覺。事件發生後，田村與妻子趕緊尋求理財規劃協助，並調整未來策略。

專家指出，「收入穩定」與「資產持續增加」並不等同，若缺乏定期檢視與透明溝通，即使收入不低，仍可能陷入儲蓄減少的情況。專家提醒，退休準備不僅是累積資產，更重要的是掌握家庭財務全貌，並建立透明的溝通機制。尤其在高齡化與生活成本上升的環境下，定期檢視資產與支出，已成為不可忽視的重要課題。

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