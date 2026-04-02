物價飛漲！南韓逾30歲民眾平均貸款1億韓元 創歷史新高

南韓央行2日證實，截至去年底，該國30至39歲貸款族每人平均向銀行貸款首次突破1億韓元大關。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓銀行（央行）2日提交南韓國會的最新資料顯示，截至去年底，該國30至39歲貸款族每人平均向銀行貸款1億218萬韓元（約新台幣215萬元），較前年同期增加382萬韓元（約新台幣8萬），首度突破1億韓元大關。

韓聯社報導，南韓銀行2日向南韓國會「財政經濟企劃委員會」國民力量議員樸成訓提交的數據顯示，該國30至39歲族群的貸款金額持續上升，已連續2年增加，創下自2013年開始相關統計以來的最高水準；相比之下，20至29歲族群每人平均貸款金額僅3047萬韓元（約新台幣64萬元），較去年同期減少288萬韓元（約新台幣6萬），連續4年下降。

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南韓銀行相關人士指出，2022年債負比率（DSR）監管趨嚴，收入相對較低的20至29歲族群貸款能力受限。同時，該族群信用貸款比例較高，也拉低平均貸款金額。

除20餘歲族群之外，其餘年齡層貸款金額均有所增加。其中，南韓40至49歲族群每人平均貸款金額達1億1700萬韓元（約新台幣246萬），連續3年增加，創歷史新高；50至59歲、60至69歲族群也分別增至9683萬韓元（約新台幣203萬）和8131萬韓元（約新台幣171萬）。

由於多數年齡層貸款金額擴大，南韓貸款族每人平均貸款金額已升至9152萬韓元（約新台幣192萬），同樣創下歷史新高。

樸成訓表示，在韓元匯率走低、高物價以及升息壓力等背景下，南韓家庭債務逐漸成為威脅經濟的重大風險，需加強前瞻風險管理，防止逾30歲族群債務負擔加重影響經濟活力。

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