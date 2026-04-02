川普談話再掀波瀾！台股跌逾500點、新台幣一度貶回32字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融市場隨川普談話反覆震盪。儘管美股前一交易日收紅，但位處「海岸線第一排」的亞洲股匯市今早率先反應川普對伊朗強硬言論，全面重挫，其中，台股失守33,000點，新台幣兌美元匯率一度貶回32字頭，中午暫收31.973元、貶值2.4分，台北外匯經紀公司成交量8.14億美元。

美國總統川普於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日早上9時）發表全國電視演說，雖釋出戰事可能快速收斂的訊號，但同時強調未來2至3週內將對伊朗採取更強勢行動，要將對方打回「石器時代」。

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川普的強硬態度使市場風險情緒迅速轉向，避險資金回流美元，美元指數強勢上攻、逼近100大關，也使亞洲股匯市同步承壓。

新台幣以31.92元、升值2.9分開出後隨即轉貶，一度觸及32.001元，隨後又快速回升至31.9元附近，走勢轉趨震盪。在美元走強下，主要亞幣普遍轉弱。日圓兌美元回落至159.47，再度逼近160整數關卡；韓元早盤貶幅接近0.6%。

匯銀人士指出，新台幣短線仍將緊盯國際政經情勢與美元動向。在地緣政治不確定性未解前，美元偏強格局預料延續，新台幣可能維持在31.8元至32.2元區間震盪，32元整數關卡將成為多空交鋒的重要指標。不過，若後續局勢出現降溫跡象，或美方政策立場轉趨溫和，風險偏好回升，資金回流亞幣，仍有機會帶動新台幣止穩回升。

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