聯邦銀行舉辦「藝童愛媽咪‧愛地球」兒童環保繪圖比賽（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為推廣兒童藝術教育、打造良好親子關係並響應SDGs永續發展理念，聯邦銀行舉辦第26屆「藝童愛媽咪‧愛地球」兒童環保繪圖比賽，即日起至115年4月28日，邀請國小及幼兒園學童報名參加，作品須於4月28日前郵寄至指定地址或分行。

聯邦銀行表示，此次活動最特別的是結合環保行動，推出「你畫媽咪，我做環保」活動，讓小朋友的創作不僅是紀錄親子之間的幸福時光，還能化為保護生態的力量，聯邦銀行每收到1件有效作品，即捐出10元予國家公園相關管理單位，用於生物多樣性保育及環境教育，將孩子的創意化為實際的環境守護行動。

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此次活動對象為國小以下學童，分為「國小高年級」、「國小中年級」、「國小低年級」及「幼兒組（幼兒園含未就讀）」共四組，各組獎金包含首獎6,000元（4名）、優選3,000元（20名）以及佳作500元（160名），比賽總獎金超過16萬元，得獎名單將於115年5月底前公布於聯邦銀行官網。

在參賽規則方面，作品須使用8開圖畫紙，畫紙可至任一聯邦銀行分行免費索取（數量有限，領完為止），或自行準備畫紙，並於背面黏貼報名表。為了讓小朋友充分展現天真童趣的想像力，畫作不限媒材，可自由運用蠟筆、水彩、色鉛筆等各種技法，盡情發揮創意。

聯邦銀行指出，作品繳交須於4月28日前郵寄至「台北市中山區中山北路2段83號7樓 聯邦銀行行銷企劃部」，亦可至聯邦銀行各分行繳交作品。為鼓勵小朋友參與響應環保，凡至分行繳件者還可獲贈限量「來行繳件禮」二選一，包括「環保無毒橡皮擦」或「會發芽的心願種子卡片」，種子卡片特別精心挑選薄荷、薰衣草、小雛菊等花草種子，盼能透過植栽體驗，從小紮根孩子綠色生活理念。

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