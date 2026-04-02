因應外送專法成本壓力 Uber Eats7月中旬調整商家服務費、最高設35％上限

Uber Eats今（2）日正式向合作商家發出通知，因應即將上路的《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法），將於今年7 月中旬正式調整平台服務費。（截自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著國內外送產業法制化邁入新里程碑，外送平台龍頭Uber Eats今（2）日正式向合作商家發出通知，因應即將上路的《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法），將於今年7 月中旬正式調整平台服務費。這也是外送產業因應成本結構重大變動，首度展開的大規模費率調整。

新法將對整體外送產業的營運模式與成本結構帶來重大影響，涵蓋商家、外送員、消費者及平台本身。經審慎評估後，Uber Eats表示已於4月2日通知合作商家，將自7月21日起進行一次性服務費調整，其中美食外送商家訂單服務費調升2.5個百分點，生鮮雜貨商家則調升3個百分點。

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Uber Eats 表示，此次調整主要反映新法上路後所帶來的營運成本變化，同時也試圖在平台營運與商家負擔之間取得平衡。為降低對商家的衝擊，平台同步設置「35%服務費率上限」機制，意味著在新費率架構下，美食外送商家的訂單抽成最高不超過35%。公司強調，此舉是希望在產業轉型過程中，兼顧平台永續經營與商家長期發展壓力。

根據Uber Eats發送給商家的通知信內容，平台提到，外送專法的實施將帶來深遠影響，為維持營運效率並因應成本上升，必須進行費率調整。信中亦強調，感謝商家過去近10年來的合作與支持，並期盼在新法上路後，能與各方夥伴共同面對產業變局，攜手打造更穩健的外送生態系。Uber Eats 也表示，未來將持續檢視整體營運與費用結構，在法規與市場變化下動態調整策略，朝向創造多方共贏的產業發展方向前進。

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