「1孩家庭」可請外傭！勞動部就安基金管理會決議 砸5.7億元助本國人就業

外籍家庭幫傭新制上路，勞動部砸5.7億元，推動兩大配套措施協助國人就業（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕外籍家庭幫傭申請新制上路，「1孩家庭」即可申請，本月13日起正式受理，外界擔憂國人將因此失業，勞動部昨（1）日召開就安基金管理委員會臨時會，通過2大配套因應措施，包括為協助勞工增加案源，將建置家事服務媒合平台、強化托育人員媒合平台效能；並由勞動部及衛福部分別規劃培訓補助、就業獎勵措施，相關計畫預估提供1萬2000名勞工協助，總經費高達5.7億元。

勞動部昨日召開「就業安定基金管理會」115年第1次臨時會議，通過3項提案。首先，為減輕家庭壓力，讓勞動者可以續留職場，勞動部調整外籍家庭幫傭申請資格門檻，讓更多家庭在家務上獲得支持與協助；對於特殊照顧需求的家庭，透過減收就業安定費降為每月2000元及簡化行政審查作業等方式，優先給予協助，因此提案修正就業安定費數額表，此案獲得與會委員支持。

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為因應外籍家庭幫傭制度調整，勞動部分別提出相關配套措施，首先，在開拓勞務市場部分，將建置「家事服務媒合平台」及｢強化托育人員媒合平台」效能，協助勞工朋友增加案源。

此外，勞動部研擬「115-116年家事服務從業人員就業支持與能力提升計畫」，提供培訓補助、就業獎勵及勞工支持津貼，該項計畫以服務4000名勞工估算經費；衛福部另提出「115-116年居家托育人員多元就業支持計畫」，提供穩定就業（在宅或到宅托育），及多元就業（從事育兒指導員、照顧服務員、照護輔佐員等職類）均可申請就業獎勵金，預估培力的目標人數為8000人，兩項計畫合計預算約5.7億元，獲得與會委員支持。

勞動部會中說明，外籍家庭幫傭制度並非取代現有托育或照顧的措施，而是讓育兒家庭在現有的資源外，多一種協助家務的選擇，特別是因應家庭結構的轉變，不少家長在工作上、家務及育兒之間，承受了許多的壓力，特別是需要照顧幼兒或是家中有罕見疾病、身心障礙或發展遲緩兒童等特殊需求的家庭，更需要支持。與會委員對於修正就業安定費數額表的提案皆表支持。

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