本田CR-V e:HEV6月重磅登台 全車系宣告電油化

台灣本田（Honda）宣告今年全車系將進入「以電為主、燃油為輔」的電油世代。（台灣本田提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕面對全球汽車產業不斷變革，台灣本田（Honda）宣布，國產中型SUV霸主CR-V，將在6月首度導入CR-V e:HEV電油動力車款，宣告全車系進入「以電為主、燃油為輔」的電油世代。

此外，PRELUDE、ZR-V e:HEV也將於今年上市，並以日本進口身分導入台灣。

請繼續往下閱讀...

PRELUDE本次特別搶先日本亮相躍動珍珠藍車色，讓台灣消費者搶先一睹其風采，並以「電油GT跑車」姿態首次導入台灣市場。

在面向真正的電動化時代，PRELUDE 開發責任者山上智行先生表示：「Honda獨有的e:HEV是一套兼具「高燃油效率」與「高功率馬達帶來的暢快駕馭」的電油系統。

透過全新開發的「Honda S+ Shift」，系統能在加減速時精密控制引擎轉速，賦予駕駛者更直接的驅動反應與犀利的換檔感受，再造品牌電油動力下的操控新基準。

為了提升一般道路上的四輪貼地性，PRELUDE開發責任者山上智行先生採用TYPE R 的底盤元件結合GT長途高速行駛專屬調校，同時將彈簧與防傾桿以更重視乘坐舒適的設定值重新調校，並進行專用開發。

電子可變阻尼懸吊系統（Adaptive Damper） 則能依不同駕駛模式，提供更貼合情境的行路質感，讓駕駛者既能在山路熱血過彎，又能兼顧在長途旅行時需要放鬆與舒適的完美平衡設定。

台灣本田表示，Honda聚焦碳中和與智慧技術的發展，宣告啟用全新「H mark」，以「從零出發」為理念，回到 Honda作為車廠的原點，抱持重新打造新世代車款的開發決心。

全新「H mark」將率先應用於2027年起的次世代四輪車款，並陸續運用於Honda四輪事業相關廣告、刊物等宣傳管道。

針對未來的銷售網絡布局，Honda Taiwan將自2027年起啟動全國四輪經銷據點品牌形象升級工程，全新「H mark」將廣泛應用於全台Honda Cars經銷據點，致力打造結合先進科技與提供Global Honda一貫的高規格服務品質與環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法