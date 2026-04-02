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焦點股》聯發科：外傳Google修改TPU設計 股價再破底

2026/04/02 11:21

聯發科股價表現弱勢。（記者卓怡君攝）聯發科股價表現弱勢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕近來因智慧型手機需求走弱，供應鏈傳出IC設計龍頭聯發科（2454）、高通已下修智慧型手機的投片量，市場又再傳出聯發科ASIC（客製化晶片）大客戶Google修改TPU晶片設計，外資昨日在台股強彈逾1400點時，大賣聯發科3537張，聯發科今日股價再破底，來到1月中旬以來的波段新低。

截至11:10分左右，聯發科股價下跌0.68%，暫報1455元，成交量約4638張。

Google TPU是聯發科AI ASIC業務最重要的訂單，近來市場傳出Google修改新款TPU晶片設計引發疑慮，聯發科股價表現弱勢，不過，美系外資出具最新報告指出，根據調查，相關專案仍按計畫推進，預估聯發科AI ASIC業務在2026年及2027年將分別貢獻約15億美元及67億美元營收。除AI加速器外，公司亦已取得多項ASIC專案，涵蓋車用及消費性市場，聯發科憑藉其規模優勢及與雲端服務供應商（CSP）客戶的緊密合作關係，將有助於未來數代產品的長期業務拓展。

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