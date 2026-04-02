美股別急著抄底！美銀「1數據」揭露未見「買進」訊號

美股別急著抄底！美銀指出，情緒指標遠未到「買進」訊號。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股下跌能抄底了嗎？美銀最新報告顯示，隨著標普500單月跌5%，華爾街賣方情緒指標（SSI）6個月來首次下調，但降幅僅30個基點，約為去年關稅衝擊的5分之1，由目前讀數55.7%距「買進」訊號仍差4.4個百分點，遠未觸發買入區間。

華爾街見聞報導，華爾街對美股的樂觀情緒在3月出現鬆動，但尚未達到觸發反向買進訊號的程度。美銀股票與量化策略師Victoria Roloff及Savita Subramanian在4月1日發佈的報告中指出，賣方情緒指標（Sell Side Indicator，SSI）顯示，隨著地緣政治緊張局勢推動標普500指數單月下跌5%，華爾街策略師的平均股票配置建議比例從56.05%小幅回落。

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報導指出，這是策略師平均股票配置建議比例逾6個月來首次下調，但降幅僅30個基點，約為去年4月關稅公告衝擊後降幅的5分之1，顯示情緒調整力度相當溫和。當前SSI讀數距"賣出"訊號值僅差1.9個百分點，而距"買入"訊號值則相差4.4個百分點，且仍明顯低於歷史市場頂部時期通常超過59%的水準。

美銀指出，雖然該指標目前仍更接近"賣出"訊號，而非"買入"訊號，距離觸發反向買入區間仍有相當距離。

不過，就基本面來看，美銀維持標普500年末目標價7100點不變，較當前水準意味著約8%的上漲空間。

同時美銀經濟學家將2026年美國實質GDP成長預測從2.8%下調至2.3%，主要原因是油價上漲帶來的經濟拖累。然而，美銀認為這宏觀逆風對標普500整體獲利的衝擊相對有限。

報告解釋稱，能源成本在標普500成分股整體營運成本中佔比相對較小，油價上漲主要對特定產業構成壓力，而非對指數整體獲利形成系統性威脅。在經濟前景未出現進一步實質下調的基準情境下，美銀認為標普500每股獲利仍可實現健康的雙位數成長，並維持310美元的全年獲利預測。

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