焦點股》倫飛：無懼大盤翻綠 逆風漲停

儘管今日大盤再度受到中東戰火進展衝擊由紅轉綠，截至上午10時55分，倫飛股價仍鎖死在漲停價66.2元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦廠倫飛（2364）受惠於去年每股盈餘創新高，股利政策受到市場高度關注，加上持續強化海外事業佈局，儘管今日大盤再度受到中東戰火進展衝擊由紅轉綠，截至上午10時55分，倫飛股價仍鎖死在漲停價66.2元，成交量596張，尚有558張漲停價委買單尚未成交。

回顧倫飛2025年營收15.06億元、年增29.8%，創2011年以來新高；毛利率39.8%、年增2.2個百分點，創歷年新高；營益率13.27%、年增4.12個百分點，寫歷年新猷，歸屬母公司業主淨利2.2億元、年增33.3%，為1998年以來新高；每股盈餘4.2元，創歷年新高表現。

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針對去年盈餘，倫飛擬配發現金股利2元，配息率47.6%，以盤中最新交易價66.2元計算，殖利率約3%。為充實營運資金，倫飛決議進行盈餘轉增資發行新股案，配發股票股利1元，每仟股可無償配得100股，每股面額10元，發行總金額為5238萬8650元，發行總股數523萬8865股。

倫飛今年首季攜手泰國通路商TMV Inter Trading建立合作關係，增進當地市場滲透，另一方面則與中東系統整合業者科技解決方案業者MBUZZ共同切入邊緣運算（edge computing）應用，推動產品由單一硬體銷售走向解決方案輸出，擴大全球市場版圖。

此外，倫飛同步協同車載連線與指揮技術廠VNC Automotive，推出整合式車內指揮解決方案，並同步向市場釋出旗下具備682 TOPS（每秒兆次運算）AI算力的強固型行動工作站，將應用領域從車載應用延伸至AI邊緣運算（Edge AI）場域，搶攻警消、國防及工業現場等高階需求。

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