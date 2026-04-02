台灣NO.1！全球半導體生產排行榜大公開

外媒報導列出5個在全球半導體製造中占有最多市場的國家，其中第1名是台灣。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年，從手機、汽車，到支撐各種運算的人工智慧（AI）系統，都依賴半導體晶片。如今晶片已成為全球最關鍵、競爭最激烈的戰略資源之一，那全球究竟是哪個國家生產最多半導體？答案，正是台灣。

外媒報導列出5個在全球半導體製造中占有最多市場的國家，其中第1名是台灣。報導指出，台灣雖然在外交上受到中國挑戰，但仍是半導體產業的核心。

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以台積電（TSMC）為代表，台灣生產全球最先進的2奈米與3奈米晶片，以及多種其他半導體產品。報導指出，如果台灣的半導體生產陷入停擺，全球科技產業可能在數週內陷入停滯。

報導指出，南韓第2名，就收入而言，南韓企業三星電子（Samsung）是全球最大的科技公司之一，也是最大的半導體生產商。 三星電子和SK海力士在記憶體領域佔據主導地位，到2026年，它們的重點已轉向HBM4（高頻寬記憶體），這是一種用於訓練大型AI模型的專用記憶體。

中國排名第3，儘管面臨貿易限制，中國已轉型「成熟製程」並佔據主導地位，即用於家電、醫療器材和電動車的晶片。中國目前正朝著2030年實現70%自給自足的目標邁進。

接著是美國，得益於《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），美國製造業正迎來新一波復甦。到2026年，英特爾（Intel）與台積電在亞利桑那州與俄亥俄州的首批「巨型晶圓廠」將陸續投產，目標是將高端半導體製造帶回美國本土。

日本第5名。報導指出，日本是世界上技術最先進的島國之一，擁有100多家半導體製造廠，其中大部分由美國、日本或台灣公司擁有。

日本提供原料或晶片，生產全球超過50%的半導體材料和30%的製造設備，因此若沒有日本的光刻技術和化學品，其他國家都無法製造出任何晶片。

報導表示，與10年前相比，2026年的全球半導體產業格局更加分散。雖然台灣仍握有最先進的技術領先地位，但現今各國都在建立自己的「矽盾」（Silicon Shield），以確保在關鍵科技領域的自主權與供應安全。

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