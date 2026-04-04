拚能源自主》再生能源公會︰儲能調度是關鍵解方

因應電費大漲、尖離峰價差擴大，儲能需求大增。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／專題報導〕受中東地緣政治情勢升溫、荷姆茲海峽持續封鎖，全球天然氣市場供需吃緊，面對國內進口天然氣八成五用於發電，恐有缺電危機；再生能源公會建議，政府與電力調度單位可善用既有的儲能設施調度能力，目前調頻備轉（dReg）與電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）容量超過1800ＭＷ（百萬瓦），許多都處於閒置狀態，用電尖峰可透過儲能設備適度降低天然氣發電用量，以確保國家能源安全。

業者感嘆，許多dReg、EdReg現在都殺到零元，很多儲能設備閒置、浪費社會資源，如今面臨能源安全問題，建議台電可適度增加儲能系統整體調度比例，在用電尖峰時段優先透過儲能設備供電，以降低燃氣機組即時發電負載，減少天然氣消耗速度並延長天然氣庫存安全天數，運用「再生能源＋儲能＋智慧電網調度」的整體能源策略，不僅可提升電網穩定度與電網韌性，也能降低對進口燃料依賴，為台灣建立更安全且具韌性的能源體系。

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公會分析，目前台灣儲能系統已具備相當規模，dReg容量超過800MW，E-dReg容量超過1000MW，合計超過1800MW，整體儲能設施已具備一定規模的電力調度能力，當電力需求快速上升或再生能源發電出現波動時，儲能設備可在短時間內快速釋放電力，協助穩定電網頻率、削峰填谷並提供備轉容量，有效提升電力系統的調度彈性與穩定度。

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