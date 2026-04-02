金價反彈是假象？專家曝最壞情境：先跌到3800美元再說

有市場分析師認為，黃金這波前所未見的修正尚未結束。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在創下自1980年代初以來最大單月跌幅後，於4月開局表現強勁，重新站上每盎司4700美元關卡。然而有市場分析師認為，這波前所未見的修正尚未結束。資深技術分析師、艾略特波浪交易平台（ElliottWaveTrader）創辦人吉爾伯特（Avi Gilburt）警告，這波修正恐尚未結束，金價最終可能跌破4000美元，甚至下探3800美元，等同自目前水準再回落約20%。

吉爾伯特在接受《Kitco News》訪問時表示，當前金價走勢存在2種可能路徑。第一種情境為價格在現行水準附近遭遇阻力後轉為走弱；但更具風險的是第二種情境，即金價先突破每盎司4800美元關卡，進一步衝高至5200美元，隨後才出現明顯下跌。

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他直言，這種走勢「更具欺騙性」，因為價格創高將使市場誤判修正已經結束，實際上卻可能只是更大跌勢的起點。

現貨黃金週三（1日）報每盎司4784.22美元，單日漲幅逾2%。然而技術面訊號顯示，短線反彈並未改變整體回調格局。

除了黃金外，吉爾伯特對白銀看法亦偏空。他表示，只要銀價仍低於3月高點，下行風險依舊存在，可能回落至53.50美元水準。不過他也指出，若價格在低檔形成支撐，將為長線投資人提供進場機會。

他進一步指出，目前市場結構與2011年貴金屬高點時期相似，未來幾個月的價格走勢，將成為判斷是否重演歷史的重要關鍵。在長期投資面上，吉爾伯特認為白銀低於60美元具備吸引力，甚至不排除回測40美元的可能。

此外，他也看好礦業股在下一波行情中的表現，認為部分個股有機會跑贏黃金與白銀，市場中已出現選擇性布局機會。至於其他大宗商品，他預期油價短線仍可能走高，但今年稍晚恐出現顯著回落，甚至跌破每桶50美元。

整體而言，吉爾伯特強調，其判斷主要依據技術面結構，而非總體經濟因素；未來幾個月，黃金、白銀與大宗商品市場，恐迎來關鍵轉折點。

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