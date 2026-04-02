憂慮仍未解除！川普演說結束油價應聲漲

美國總統川普1日晚上9時發表全國演說。演說結束後油價持續攀升。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普1日晚上9時（格林威治標準時間2日凌晨1時）發表全國演說，稱美國將在未來2到3週內對伊朗進行打擊。在川普演說結束後的幾分鐘內，油價便持續攀升，反映人們對能源危機的憂慮。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普聲稱衝突將再持續幾週，並威脅若伊朗不滿足他的要求，將轟炸伊朗的發電廠。之後全球原油基準布蘭特原油價格飆升超過4%，達到每桶105美元（約台幣3357元）以上。

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美國原油基準西德州輕質原油（WTI）價格也上漲超過3%，達到每桶103美元（約台幣3293元）以上。

自從伊朗戰爭爆發後，伊朗就封鎖了承載全球約20%石油供應的荷姆茲海峽，引發油價飆升與全球能源危機。

雖然川普在演講中淡化此事影響，堅稱美國不需要荷姆茲海峽，並暗示他願意在不恢復該海峽通行權的情況下結束戰爭。但油價上升顯示人們對能源危機抱持擔憂。

市場的即時反應引發美國保守派評論員柯爾特（Ann Coulter）的諷刺評論。她在X上發布原油期貨價格上漲的截圖，並反諷說：「川普精彩的演講取得了成效！幹得好，總統先生！」

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