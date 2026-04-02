以台灣為核心據點 「這家」科技新創成立半年、機器人賣進NVIDIA

專注於實體人工智慧（Physical AI）基礎設施的科技新創Anvil Robotics採取「矽谷 × 台灣」雙核心營運模式，宣布完成650萬美元種子輪募資。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕成立僅半年即出貨NVIDIA，專注於實體人工智慧（Physical AI）基礎設施的科技新創「Anvil Robotics」，宣布完成650萬美元（約新台幣2億800萬元）種子輪募資，由矽谷硬科技（HardTech）創投Matter Venture Partners（MVP）領投，此次資金將用於加速實體AI基礎設施平台的研發，並推動全球市場布局。

Anvil Robotics成立於2025年7月，採取「矽谷×台灣」雙核心營運模式，一端連結最前沿的AI創新，另一端扎根於全球最具效率與彈性的台灣製造體系。隨著實體AI正快速從研究走向實際應用，Anvil聚焦於解決產業最關鍵的瓶頸，如何高效率地開發、迭代並規模化硬體系統。

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公司將台灣作為硬體研發與生產核心據點，與在地供應鏈緊密合作，建立高效率、高精度的現代化製造體系。透過整合軟體導向的AI開發能力與硬體製造流程，Anvil能大幅縮短機器人系統的迭代週期，加速智慧機器人的快速規模化。

共同創辦人暨執行長夏一鳴（Michael Xia）表示：「實體AI正進入關鍵轉折點。雖然模型能力快速進步，但硬體系統—包括感測器、致動器、電力與控制系統—仍未跟上發展速度。真正的挑戰不再只是智慧本身，而是『具身化（embodiment）』。」他強調，Anvil的目標是打造一套完整的實體AI基礎設施，讓企業不再受限於傳統硬體開發的速度與成本。

公司成立短短六個月內，Anvil Robotics已出貨超過100套機器人系統，客戶涵蓋NVIDIA、史丹佛大學（Stanford University）、喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）、Path Robotics、Co.bot 與 Flexion AI等機構。這些應用橫跨AI研究、機器人開發與實際場域應用，顯示市場對可規模化生產實體AI基礎設施的高度需求。

除了硬體平台，Anvil也持續擴展其軟硬整合能力，推出高速感測系統與VR遠端操作（teleoperation）工具，協助客戶更高效率地進行資料蒐集、模型訓練與系統建置，進一步強化其作為基礎設施提供者的角色。

展望未來，Anvil Robotics表示將持續深化與台灣產業生態系的合作，並加速全球布局，目標成為實體AI時代的關鍵基礎設施提供者，推動智慧機器從實驗室走向大規模商業應用。

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