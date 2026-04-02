焦點股》創控︰AMC監測設備需求強 股價飆漲停

半導體先進製程AMC（空氣分子汙染物）奈米監測設備廠創控（6909）今盤中股價攀漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC（空氣分子汙染物）奈米監測設備廠創控（6909）今盤中股價攀漲停達48.45元，上漲4.4元，截至9:29分，成交量1908張，昨外資賣超89張，投信續掛零，自營商小買1張。

創控今年2月營收1876萬元，月減43.63%、年減41.21%，累計1、2月營收為5204萬元，年減達31.24%。創控表示，因春節等假期工作天數減少，客戶拉貨與驗收時程遞延，相較去年同期高基期，今年營收呈現年減，但仍優於過往年度同期平均表現，預期今年整體營運回歸正常淡旺季節奏，公司看好先進製程對AMC的剛性需求，將持續發揮技術優勢，維持營運表現續居產業整體水準之上。

請繼續往下閱讀...

創控去年營收5.51億元、年增11.08％，創歷史新高，但受業外虧損拖累，稅後淨利0.64億元、年減30.51％，稅後每股盈餘1.01元，董事會已通過每股配發現金股利1元、為歷年次高，盈餘配發率達99.01％，預計5月28日召開股東常會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法