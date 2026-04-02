禮來口服減肥藥GLP-1獲美國FDA批准銷售 股價大漲近4％

禮來（Eli Lilly）新生產的一種名為Foundayo的GLP-1口服減肥藥，已獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國製藥巨頭「禮來（Eli Lilly）」週三（4月1日）宣布，公司最新生產的一種名為Foundayo的GLP-1口服減肥藥，已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市。消息一出，激勵禮來週三股價大漲近4%。

綜合媒體報導，禮來Foundayo為近幾個月來，第2個上市的口服GLP-1口服減肥藥。第1個上市的GLP-1口服減肥藥，是丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）生產的Wegovy口服減肥藥，於去年12月獲批上市。

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報導指出，Foundayo提供6種不同劑量，患者通常會從最低劑量開始，再逐步調高，以降低副作用發生的機率。與Wegovy需要每天早上空腹服用不同，Foundayo在一天中的任何時間服用都可以，且不受飲食限制。

在價格方面，對於需自費的患者，Foundayo最低劑量每月約為149美元（約新台幣4772元），與 Wegovy 相近；較高劑量則可能上升至每月349美元（約新台幣1.1萬元）。目前尚不確定有多少私人保險會納入給付。

但依據川普政府的一項規劃，醫療保險最快可能於今年夏天開始為部分患者提供補助，使每月自付費最低可降至約50美元（約新台幣1601元）。

Foundayo獲批上市消息一出，激勵禮來週三股價大漲3.78%，最終收在954.52美元。

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