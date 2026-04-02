美時收購Sandoz菲律賓業務 強化東南亞市場布局

美時總經理Petar Vazharov。（美時提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣知名國際製藥公司美時化學製藥（1795）今日宣布，已簽署協議將收購國際藥廠Sandoz AG在菲律賓的業務。該交易預計將於2026年第二季完成。

美時表示，此交易完成後，美時將接手Sandoz菲律賓現有產品的銷售與行銷。此次收購的產品組合主要為學名藥及生物相似藥，涵蓋多元治療領域，包括心血管（約40%）、腫瘤（約25%）、抗感染（約10%）及其他治療領域。菲律賓為東南亞成長最快的藥品市場之一，此次收購將提供美時在該地區強健且穩固的營運基礎。

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收購完成後，預計約有80名Sandoz菲律賓的員工加入美時，將大幅強化美時在當地的商業化能力，並進一步擴展美時在菲律賓醫院及專科醫療通路的布局。

美時總經理Petar Vazharov表示：「此次收購為美時深化東南亞布局的另一里程碑，同時進一步強化公司在高價值學名藥與生物相似藥的市場地位。透過整合Sandoz的菲律賓業務，美時將獲得具規模的商業平台、涵蓋多元治療領域的產品組合，以及優秀的在地團隊。此項交易與公司長期願景一致，美時將打造具領導地位的全球製藥廠，同時提升患者取得高品質藥品的可近性。」

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