點名台灣！美國最新貿易障礙報告出爐

美國公布2026年「貿易障礙報告（NTE）」。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國近日公布2026年「貿易障礙報告（NTE）」，其中在台灣部分，除了緊盯我方在台美對等貿易協議（ART）做出的承諾外，還列出美方長期關切的貿易障礙相關議題，包括不再對美國進口農產品依ETO規定課徵關稅、對進口美豬的待遇也比照國產豬或第三國豬肉，也持續點名米酒稅率、基改食品進入校園等議題，並新增對「勞工」與「環境」政策的關切。

美國貿易代表署（USTR）今年共評估63個貿易夥伴，高於去年的59個，整體報告篇幅暴增至534頁。其中，中國以52頁最多，台灣則為7頁，較去年增加1頁，詳細說明美台貿易現況與美方關切事項，並細數台灣在ART所做出的承諾。

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根據報告，台灣自2002年加入WTO以來，雖逐步取消部分「關稅配額制度」（TRQ），但截至2025年，仍對包括稻米、花生、香蕉與鳳梨等16項農產品維持配額管制。

此外，去年台灣針對關稅配額所涵蓋的農產品，採取特別防衛措施（SSG），對進口超過基準量或進口價格低於基準價的農產品課徵額外關稅，截至去年底，台灣對花生、檳榔、家禽雜碎、畜產下腳料、紅豆、柿子、五花肉及乾蒜球等8類農產品，實施SSG基準量。

不過，在台美簽署ART後，台灣承諾將對99%的關稅項目取消或降低關稅，且美國原產農產品未來不適用上述SSG加徵關稅措施。

除了關稅制度外，美方持續關切料理米酒與進口蒸餾酒的稅制差別待遇。報告指出，台灣對料理用米酒課徵較低稅率，即便該產品實際上可作為酒精飲品飲用。美國與其他貿易夥伴認為，此舉可能導致進口酒類面臨較高稅負，呼籲台灣應確保國產與進口酒類稅負公平。

在消費稅方面，台灣目前對多數商品與服務課徵5%營業稅（VAT），並適用於包括美國產品在內的進口商品。同時，台灣對出口產品提供營業稅退稅，並未依進口金額提供免稅優惠。

報告指出，在ART架構下，台灣已承諾不會實施歧視美國企業的營業稅制度，進一步回應美方對公平競爭環境的要求。

稻米配額方面，美方關切台灣根據「國別配額」制度，拒絕美國稻米出口商的投標，主張美國的出價高於台灣的最高價格限制，但台灣的最高價格限制並未公開，引發外界憂心台灣可能人為設定低於美國出口商投標價格的價格上限，導致投標失敗。

而根據ART，台灣已承諾提供美國投標商的最高價格限制、以及用於計算最高價格限制的方法，化解美方疑慮。

針對進口美豬，報告提到，美國業者關切台灣當局在沒有正當理由下，針對處理美國豬肉的台灣業者（包括進口商、經銷商及食品業者）進行調查，且多次回訪稽查，干擾正常營運，進而降低業者採購美豬意願。

此外，台灣自2021年起實施豬肉原產地標示制度，並強化供應鏈各環節的稽查與萊克多巴胺（ractopamine）殘留檢測。美方認為，政府對外宣傳此制度是為了「食品安全」，恐讓外界誤以為美豬存在安全疑慮。

在ART之下，台灣已承諾未來對美豬的待遇，不得低於本地或其他國家豬肉，並將根據企業遵循原產地標示的紀錄，決定萊克多巴胺等促進劑的殘留水準檢驗的性質和頻率、以及對遵循原產地標示要求的檢查。

美牛方面，儘管台美早在2009年就簽署牛肉議定書，台灣至今仍以狂牛症（BSE）為由，限制部分美國牛肉產品（如絞肉）進口。

此外，對部分美國牛內臟產品的邊境檢查程序也被批評「過於繁瑣且缺乏科學依據」。報告指出，根據ART，台灣已承諾不會採用、或維持任何與世界動物衛生組織指南相悖的措施。

同時，台灣將移除對特定美國牛肉產品的禁令，也將取消繁瑣的輸入口岸檢疫程序。此外，台灣也承諾對牛脂、腎、肝及肌肉，以及豬油、腎、肝及肌肉，採用或維持Codex的萊克多巴胺最大殘留容許量。

報告還點出台灣對汽車的限制。美方關切我方對於不符合聯合國歐洲經濟委員會標準、但符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS），提供類似安全水準的有限車輛進口。根據ART，台灣承諾移除這項數量限制，接受符合FMVSS安全與排放標準的車輛，不對進入台灣的車輛增加額外要求。

除上述外，美方報告中還關切台灣要求基因改造（GE）與非基改農產品（如玉米、大豆）使用不同關稅分類、台灣因馬鈴薯「發芽」問題退回整批美國加工用馬鈴薯、基改食品進入校園、農藥殘留制度問題、智慧財產權、藥價制度、外資限制、漁業補貼等議題，並新增對「勞工」與「環境」政策的關切，篇幅長達7頁。

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