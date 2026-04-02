想通過荷姆茲海峽不需靠實力 ! 彭博曝 : 只需「這2個」通關條件

外媒指出，伊朗向過往船隻收取通行費，並給予其認為友好的國家的船隻優惠待遇。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期市場傳出一套前所未見的通行機制：船隻若想安全通過荷姆茲海峽，必須先取得「秘密通行碼」，並以人民幣或加密貨幣支付費用，才能在伊朗海軍護航下離開這條全球最關鍵的能源航道。

《彭博》引述知情人士稱，伊朗對各國設有「友好等級」，條件越友好，費率越優惠。以油輪為例，起始價格通常為每桶約1美元（約新台幣31.9元），並要求以人民幣或穩定幣（與法幣掛鉤的加密貨幣）支付。

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據航運業人士透露，目前伊朗革命衛隊（IRGC）已實質掌控海峽通行權，對過境船隻收取「通行費」，並對其認定為「友好國家」的船舶提供優先通行權，對潛在敵對國家則構成威脅甚至攻擊。

船隻若要通行，需先聯繫與IRGC有關的中介公司，提交船舶所有權、旗國、貨物清單、目的地與船員資料等資訊，並透過AIS系統數據進行審查。相關資料會交由伊朗海軍進行背景檢查，以確認該船是否與美國、以色列等敵對國家有關聯。若審核通過，雙方即進入費用談判。

完成付款後，船隻將取得一組通行代碼與航行路線指示。船隻需懸掛與協議相關的國旗，有時甚至需臨時變更註冊國。當船舶接近海峽時，須透過無線電報出通行碼，隨後由伊朗巡邏艇引導，沿著靠近島嶼的特定航線通過。業界已將該路線稱為「伊朗收費站」。

近期，確實已有部分船隻通行量略有回升，但仍遠低於戰前水準。荷姆茲海峽平時承擔全球約20%的石油與液化天然氣運輸，如今卻成為高度受控的戰略通道。

法律層面上，伊朗此舉的正當性備受爭議。依國際法，沿海國通常僅能在其12海里領海內進行檢查。伊朗則主張，此舉屬於自我防衛權的一部分，因此有權限制敵對船隻通行並收取費用。然而，多數國際法專家認為，此舉缺乏法律依據。

航運業者也面臨嚴峻兩難，若支付費用可能違反美國、歐盟或英國對IRGC的制裁規範，甚至觸及反洗錢法；但若拒絕配合，則可能面臨實際攻擊風險。與此同時，保險成本急劇飆升，部分船隻已在波斯灣或海峽遭受攻擊。

3月31日，一艘科威特油輪在杜拜附近遭無人機襲擊起火受損。儘管美國曾承諾提供護航與保險支持，但實際執行進度有限，難以消除船東疑慮。

即使存在所謂「安全通行安排」，航運風險並未真正降低。專家指出，伊朗若要維持這套體系的威嚇力，就必須持續展現其攻擊能力，意味著不時對商船發動攻擊，反而成為這套機制運作的一部分。

整體而言，荷姆茲海峽正從「國際自由航道」，轉變為一個帶有政治、軍事與金融條件的高度管制通道。這不僅重塑全球能源供應鏈，也在悄然改寫國際航運與支付體系的規則。

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