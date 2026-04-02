焦點股》穩懋：開盤爆量上衝 一度站上400元大關

砷化鎵族群早盤走強，穩懋一度站上400元大關。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受光通訊族群大漲，砷化鎵晶圓大廠穩懋（3105）今日股價開高走高，一度站上400元大關，創波段新高，截至9:22分為止，股價上漲12.5元、暫報389元，爆出2.1萬張成交量。

法人最新報告指出，相較於矽晶圓，砷化鎵材料脆性較高、製程難度大，長期以來多採用2-3吋的小尺寸晶圓生產，此次韓廠KANC雖成功將製程平台達成95%高良率，但剛完成4吋開發與消費性電子射頻產品應用所需pHEMT的6吋仍有差距，短期難以影響現有美系客戶與台廠穩定發展的砷化鎵供應鏈，由於穩懋今年上半年擺脫去年虧損營運谷底，估計今年受惠Wi-Fi產品與基礎建設應用增加，外加光通訊傳輸應用持續拓展，維持「買進」投資評等。

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觀察三大法人動態可發現，外資昨日買超穩懋2736張、投信買超3852張、自營商小賣30張，合計三大法人買超6558張，主力也同步買超5683張，買超券商以摩根大通、群益證券為主；法人建議，穩懋股價自去年底183元狂飆至今，漲幅超過一倍，盤中股價震盪大，投資人高檔進場仍需多小心。

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