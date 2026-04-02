黃金連4飆漲啦！何時重回5000美元專家說話了

黃金週三（1日）連續第4個交易日上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三（1日）連續第4個交易日上漲，專家表示，在中東衝突有望降溫的希望帶動下，專家表示，加上降息預期有機會重新抬頭，黃金價格也有機會回升至每盎司5000美元以上。

黃金現貨價上漲2.5%，報每盎司4784.22美元。

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黃金期貨收高2.9%，報每盎司4813.10美元。

《路透》報導，RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）說：「如果我們正朝局勢降溫的方向發展，那麼隨著降息預期有機會重新抬頭，黃金價格也有望回升至每盎司 5000 美元以上。」

他說：「目前的焦點在於伊朗與荷姆茲海峽，包括這場衝突將如何演變，以及未來的走向會是如何。」

美國總統川普在 Truth Social 的一篇貼文中表示，伊朗總統已要求停火，但伊朗外交部發言人稱該說法錯誤且毫無根據。

川普預定台灣週四上午9點發表全國演說。Axios稍早報導披露，有關停火的討論正在進行中。

IG市場分析師錫卡莫爾（Tony Sycamore）說：「中東衝突的結束對（黃金）而言可能是一把雙面刃。一方面，持久的和平協議將消除先前支撐金價的地緣政治避險需求。」另一方面，油價下跌與通膨放緩可能會讓市場恢復對聯準會 （Fed）今年降息的預期，這有助於提振金價。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.2%，報每盎司76.03美元。

現貨鉑金上漲1.6%，報每盎司1979.30美元。

現貨鈀金上漲1.3%，報每盎司1495.95美元。

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