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川普演說台股嚇趴！台積電領1358家齊殺 指數收跌602點

2026/04/02 13:48

川普演說台股嚇趴！台積電跌45元、逾1100家跳水，指數下挫逾500點。（資料照）川普演說台股嚇趴！台積電跌45元、逾1100家跳水，指數下挫逾500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東有望止戰，全球股市同樂，美股週三全面續揚，亞股週四再接再厲，台股在台積電開盤上漲，指數開盤漲43.2點，以33218.02點，在ABF載板、低軌衛星、記憶體、矽光子等電子股領漲，加上金融與傳產助攻，指數開高走高，指數一度漲逾300點，來到33497點，收復月線。

不過，隨著川普演說中警告將在未來數週對伊朗發動更猛烈打擊，令此前市場對衝突快速收場的樂觀預期迅速落空，不僅聯電重挫逾7%，台積電也大跌45元，在晶圓雙雄下殺，南亞科、鴻海、廣達、緯創等熱門電子股賣單湧入，加上力旺、台達電等高價股也翻黑下，加鋼鐵、紡織、塑化等傳產，及金融股也跳水下，指數一度回測32516，跌658點，失守月線，朝季線回測，終場在1358家上市櫃齊跌下，指數跌602.39點，收32572.43點，成交量為6729億元。

前10大成交額僅欣興逆勢收紅，台積電開低收低，終場跌45元，收1810元，成交額為454.07億元，排名第1；華通跌6元，收260元，成交額320.4億元，排名第2；南電跌6元，收568元，成交額275.45億元，排名第3；欣興漲30元，收519元，成交額251.49億元，排名第4；南亞科跌10.5元，收200.5元，成交額245.89億元，排名第5。

穩懋跌0.5元，收376元，成交額226.81億元，排名第6；華邦電跌1.3元，收91.8元，成交額171.83億元，排名第7；群聯跌95元，收1555元，成交額136.45億元，排名第8；台達電跌45元，收1430元，成交額135.26億元，排名第9；聯發科以平盤1465元作收，成交額127.45億元，排名第10。

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