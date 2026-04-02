犯罪代價！中國裔夫婦偷醫療機密 美國公民身分被撤銷

中國裔夫婦周宇（右）和陳莉（左）涉嫌竊取美國當地兒童醫院研究機構機密，被撤銷美國公民身分。（圖擷取自美國聯邦檢察官辦公室）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對中國裔夫妻周宇（音譯，Yu Zhou）和陳莉（音譯，Li Chen）因涉嫌竊取當地兒童醫院研究機構商業機密，成立公司將其販售獲利近150萬美元（約4834萬元新台幣），並與中國共產黨相關機構有密切連結，因此在2019年被逮捕，2人在2020年承認犯下共謀竊取商業機密及電信詐欺罪，隨後入獄服刑。美國川普政府如今宣布，撤銷2人的美國公民身分，法院認定，上述罪行屬於「涉及道德敗壞的犯罪」，使兩人不具備入籍所需的良好品行。

陳莉為中國籍人士，於2007年持由全國兒童醫院（NCH）擔保的H-1B專業職業簽證入境美國。2011年，在美國公民及移民服務局（USCIS）核准其「外籍勞工移民申請」（I-140表格）後，陳莉將身分調整為永久居民。

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周宇同為中國籍，於2005年以交流訪問學者身分赴美，並於2008年再度以NCH擔保的H-1B簽證入境。2011年，周宇以配偶身分隨陳莉調整為永久居民。陳莉於2016年取得美國公民身分，周宇則於2017年完成入籍。

2019年，陳莉與周宇因涉及竊取醫療商業機密的刑事行為遭逮捕，相關機密涉及其在NCH擔任研究科學家期間從事的外泌體分離（exosome isolation）研究。

起訴書指出，2人透過竊取並出售NCH的商業機密獲取個人利益，包括成立自有公司及投資另一家運用該等機密技術的企業。此外，2人亦曾接受中華人民共和國國家外國專家局的資助。

陳莉與周宇於2020年認罪，坦承曾為牟取經濟利益，策劃竊取與兒科醫療治療相關的商業機密。

2人因交換外泌體分離相關智慧財產權，共取得近150萬美元資金。最終，陳莉被判處30個月有期徒刑及3年獄後監督（Supervised Release），周宇則被判處33個月有期徒刑及3年獄後監督，並須連帶賠償超過260萬美元（約8379萬元新台幣）。

美國加州南區聯邦地區法院的法官在週一（3月30日）批准司法部的請求，撤銷周宇與陳立的美國公民身分。法官西蒙斯（James Simmons）認定，周宇與陳莉在依法必須於移民過程中展現良好品行時，犯下「涉及道德敗壞的犯罪」。

根據美國聯邦法律，若入籍者在取得公民身分時隱瞞或虛報重要事實，司法部可撤銷其公民資格。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）在一份聲明中說：「在對美國人民犯下嚴重罪行後仍獲得公民身分，這是對我國移民制度的不可接受的濫用。」

司法部民事司助理司法部長舒梅特（Brett Shumate）表示：「歸化入籍不是一項權利，而是本國人民慷慨賦予的特權。當美國移民程序的慷慨被濫用時，我們的制度會糾正這種濫用行為，毫無例外。」

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