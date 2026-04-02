伊朗戰爭要結束了？川普一句話、國際油價大跳水

國際油價週三（1日）收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（1日）收低，此前美國總統川普表示，美國將很快結束對伊朗的軍事行動。

6月交割的近月布蘭特原油合約下跌2.81美元，或2.7%，收於每桶101.16美元，盤中低點一度觸及98.35美元。

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5月交割的美國西德州中級原油期貨下滑1.26美元，約1.2%，至每桶100.12美元，盤中低點一度觸及每桶96.50美元。

川普計畫於當日稍晚發表演說，他向路透表示，美國已確保伊朗不會擁有核武，並準備「相當快速」退出這場戰爭。

他在週二曾表示，即使沒有達成協議，美國也可能在兩到三週內結束戰事，該言論在當日交易時段使油價下跌超過每桶3美元。

北歐聯合銀行（SEB）分析師表示，市場參與者正押注，川普不會讓中東戰爭所造成的石油供應中斷延續至5月中旬，因為那時通常是美國汽油需求最為強勁的時期。

他們表示：「對美國汽油價格、消費者信心，以及最終11月期中選舉的風險，使一場持續的衝突在政治上代價高昂。」

美國汽油價格週一升破每加侖4美元，為3年多來首次。

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