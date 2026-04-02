傳SpaceX已秘密提交IPO申請

馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司「SpaceX」傳出，已秘密向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司「SpaceX」傳出，已秘密向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請。

《路透》報導，作為目前全球發射火箭最多的公司，SpaceX不僅主打人類重返月球與殖民火星的願景，還積極布局將人工智慧資料中心送入太空軌道。同時，其Starlink衛星網路業務正快速擴張，提供全球網路服務，並逐漸在軍事領域中扮演重要角色。

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報導指出，SpaceX此次上市的潛在市值可能超過1.75兆美元（約新台幣56兆元）。此前，SpaceX與馬斯克的人工智慧新創公司xAI合併，該交易為火箭業務市值1兆美元（約新台幣32兆元），並為開發Grok聊天機器人的xAI市值2500億美元（約新台幣8億元）。

據知情人士透露，SpaceX將於本月21日舉辦分析師日，鼓勵研究分析師親自出席。

知情人士還表示，SpaceX將於本月23日提供分析師選擇性參訪位於田納西州孟菲斯的xAI「Macrohard」資料中心，並計劃於5月4日舉辦線上會議，與銀行研究分析師討論財務模型。

對於上述報導，SpaceX尚未回應媒體置評請求。

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