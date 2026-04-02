哪一國誰能打開荷姆茲？ 亞洲各國「各自出招」彭博揭手段

亞洲各國正積極爭取籌碼，以確保荷姆茲海峽重新開放。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東衝突進入第2個月，亞洲各國正積極爭取籌碼，以確保荷姆茲海峽重新開放。在美國總統川普要求盟友自行負責打通航道的背景下，各國策略出現明顯分歧，從外交談判到能源交換，各種手段同步展開。

從印度到菲律賓，多國正直接與伊朗協商，爭取船隻安全通行；同時也透過小型多邊合作機制，尋求外交解決方案，甚至出現以能源或商品交換的「交易型外交」。部分美國盟友如日本，則考慮加入由英國主導、涵蓋約35國的合作框架，試圖恢復這條承載全球海運石油運輸的關鍵航道。

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另一方面，巴基斯坦與中國則提出各自的和平方案，顯示亞洲內部並未形成一致立場。在伊朗持續掌控海峽的情況下，各國正尋求不同路徑突破僵局。

市場認為，川普稱荷姆茲海峽將會「自然」重新開放，並強調依賴該航道的國家應自行負責保障通行安全，美國僅會提供協助而不主導行動，這番言論進一步加劇了市場對責任轉移的解讀。

在此背景下，英國外交大臣將召集包括法國、加拿大與阿聯等國的視訊會議，討論共同應對方案。日本表示正評估是否參與，南韓與澳洲等美國盟友亦可能加入。會議將涵蓋外交協調、經濟制裁甚至潛在軍事選項，但亞洲國家實際參與軍事行動的可能性仍然有限，尤其是日本受憲法限制。

目前為止，亞洲並未形成統一行動框架，協調多停留在呼籲停火層面，與歐洲相對一致的立場不同，亞洲主要經濟體之間缺乏互信，尤其是中國與日本的競爭關係，使得聯合行動難度增加。

印度雖不支持伊朗控制荷姆茲海峽，但仍選擇透過聯合國等多邊平台施壓，同時與伊朗進行直接談判以保障自身航運安全，新德里也擔憂，若美國採取更激進行動，中東局勢可能進一步升級。

專家指出，與伊朗進行通行談判或許能作為短期解方，但長期而言，沒有國家願意接受由單一國家掌控這條全球能源命脈。未來勢必出現更多協同行動，以提高伊朗控制航道的成本。

隨著危機延長，亞洲各國也開始加強能源合作。印度向斯里蘭卡與孟加拉提供燃料支援，中國則向東南亞輸出柴油等能源產品，以緩解區域短缺。此外，日本企業正與印度探討以液化石油氣交換石腦油與原油的交易模式。日本首相亦已與菲律賓、馬來西亞及馬紹爾群島領導人通話，強調確保航行安全與降低衝突的重要性。

分析認為，這場危機也為日本外交提供重新發揮影響力的契機，即使不直接參與行動，至少能維持溝通管道。

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