金價狂飆逼近4800美元 黃金二次高峰可否再點燃 ? 大摩「這麼說」

市場寄望戰爭很快結束，推動黃金價格重回上漲行情。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭風險出現逐步降溫，市場焦點迅速轉向經濟前景，衰退恐慌能否點燃黃金二次高峰就成為當前最關鍵的問題。據報導，由於交易員押注聯準會可能需要降息以應對可能出現的經濟衰退，黃金價格連續第4個交易日上漲。

摩根大通私人銀行亞洲利率與外匯策略主管Yuxuan Tang表示，當市場敘事從通膨轉向增長風險時，黃金的避險吸引力往往會重新顯現。市場認為，聯準會在本輪週期內加息的空間有限，並將轉而關注緊張的勞動力市場，較低的利率對黃金來說是利多因素。

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週四，金價一度突破每盎司4800美元大關。此前，中東衝突曾擾亂全球供應鏈，推升能源與大宗商品價格，引發市場對通膨飆升的憂慮，一度削弱黃金的避險吸引力。但如今，市場開始認為，通膨風險相對可控，經濟放緩才是更大的威脅。

債券市場也出現明顯轉向。交易員逐步降低對升息的預期，轉而押注聯準會將透過降息支撐經濟。聯準會主席鮑爾表示，長期通膨預期仍然穩定，對於不具收益的黃金而言，利率下調無疑構成重要利多。

經濟數據方面，美國2月零售銷售優於預期，ADP公布的3月私部門新增就業亦超出市場預估。雖然聯準會曾因勞動市場疲弱而在去年3度降息，但近期就業市場已出現回穩跡象。

Merrion Gold交易主管希金斯表示，3月初金價大跌時，實體黃金買盤一度降溫，因為價格走勢與投資人預期不符。但隨著市場情緒轉變，過去一週零售需求再次顯著回升。他指出，相較於機構投資者，零售買家對利率變化較不敏感，更關注通膨與資產保值。

華爾街高盛仍維持對黃金的樂觀看法。該行分析師Lina Thomas與Daan Struyven在最新報告中重申，年底金價有望達到每盎司5400美元，主要受央行持續購金以及美國今年可能進一步降息2次的預期支撐。

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