液化天然氣價格飆85％ 中國轉手現貨大賺一筆 「套利模式」全曝光

伊朗戰爭導致液化天然氣價格飆升，中國企業藉機向亞洲其他國家轉售現貨發財。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕正當全球液化天然氣（LNG）市場供應緊張之際，市場傳出，中國企業正利用價格飆升的機會，大量轉售液化天然氣現貨，賺取可觀利潤。《路透》報導，由於中國境內需求疲弱，加上本土天然氣產量與俄羅斯管道天然氣供應穩定，中國得以在亞洲市場供應短缺之際，扮演「再分配者」的角色，與其他急於補充能源的亞洲國家形成鮮明對比。

作為全球最大的LNG進口國，中國在3月重新裝載並轉售8至10船LNG，創下單月歷史新高。根據ICIS、Kpler與Vortexa數據，今年截至目前，中國已轉售131萬噸LNG（約19船），其中10船流向南韓、5船至泰國，其餘則輸往日本、印度與菲律賓。

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數據顯示，中國2025年全年轉售量為82萬噸，2023年為98萬噸，顯示今年轉售規模顯著擴大。

《路透》指出，中國能大幅轉售天然氣，關鍵在於自身需求降溫，因自身經濟活動轉弱壓抑工業用氣需求，同時國內天然氣產量與俄羅斯管道氣供應持續增加，使得進口LNG不再急迫。值得注意的是，這一操作與中國上月禁止成品油出口形成對比，當時是為了確保國內需求。

分析指出，在需求疲弱與價格高漲的背景下，將LNG轉售至海外市場成為更具經濟效益的選擇。同時，伊朗衝突也推高現貨價格，使套利空間進一步擴大。自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，亞洲LNG價格已上漲85%。

中國海油在江蘇濱海的接收站，成為3月轉售操作的主要樞紐，約佔當月一半的再裝載量。另一方面，中國LNG進口量明顯下滑。3月進口量僅368萬噸，為2018年4月以來最低水準。分析認為，高價格抑制需求，加上國內與管道氣供應穩定，使中國得以減少進口並動用庫存應對需求。

市場預期，4月進口量仍將維持低檔，約370萬噸左右。分析人士指出，目前中國不會與其他亞洲國家競爭現貨貨源，反而利用自身供應優勢，在市場中靈活調度並從中獲利，顯示其在全球能源格局中的角色正悄然轉變。

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