有錢退休生活反而更痛苦？7旬夫妻賣房住高級養老院、活成「無力人生」

日媒以案例揭示，年長者往往期望以高額的費用負擔換取「安心」與「舒適」，但事實上恐怕與想像的不同。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在年老後會考慮入住養老院，然而卻可能面臨意想不到的麻煩。日本一對經濟條件優渥的退休夫婦，他們合計月領33萬日圓（約新台幣6萬元）的退休年金，並擁有8000萬日圓（約新台幣萬元）的金融資產，他們決定砸錢入住一家提供24小時護理的高級養老設施，但卻在看似完美的安排中，出現了意想不到的生活異變，在「什麼都不用做」的狀況下，喪失了生活動力，反映出高收入族群在老後容易陷入的生活陷阱。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，77歲的加藤昭夫先生（化名）曾任職大型企業，和75歲的妻子和代女士（化名）合計每月領有33萬日圓的退休年金，並擁有逾8000萬日圓的金融資產。2年前，因妻子雙腿行動不便，夫妻決定賣房，一同入住這家提供全方位服務的高級老人護理中心。

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該養老院全院都是無障礙設施，並有24小時駐點護理師，餐飲由專屬廚師負責，掃除、洗衣等家務皆由工作人員代勞。雖然費用高昂，但夫婦倆的完全負擔的起。昭夫回憶：「我認為老後應該把一切交給專業人士，既不讓妻子負擔家務，也能自己慢慢享受餘生，這是我從在職時代就想像的理想生活。」

然而，入住半年後，和代開始整天無所事事，失去以往烹飪、購物等日常活動的習慣，甚至連外出也變得懶散。昭夫指出：「這裡什麼都由工作人員代勞，她覺得原本能做的事被『剝奪』了。慢慢地，連在自己家中也不能隨意行動，出現了奇怪的顧忌。」

夫妻倆也難以融入設施內社交圈。昭夫說：「這裡的人多有社會地位，對隱私非常重視，走廊擦身而過也只是點頭致意。沒有像以前家裡那樣的門口閒聊或分享。」和代因此更多時間坐在房內看電視，日常自主感明顯下降。

目前，和代多半時間坐在房內看電視。昭夫仍記得，有一次對每週來訪的長子抱怨：「這裡太無聊」，結果被兒子回一句：「花那麼多錢入住，還敢抱怨？」昭夫無奈表示：「從外表看當然安全又舒適，但在這裡，你很難感受到自己掌控生活的實感。」

夫妻倆本以為選擇「什麼都不用做的生活」是對的，卻意外造成無力感。日本內閣府調查發現，老年人的生活滿意度與經濟能力並非完全正相關，而是與社交活動密切相關。約7成受訪者表示日常生活「充滿或稍微有生氣」，其中主要來源是「與朋友或熟人交流」及「與鄰居互動」，享受了過度服務導致日常自主活動減少，可能削弱主觀健康感與生活意欲。

即便生活富足，仍有部分高齡者感到生活毫無生氣，這凸顯即便經濟條件優越，也不代表心理與精神的滿足。

報導指出，該案例提醒退休族群，除了財務準備，保留可自主決定的日常活動、維持社交互動，才能真正享受退休生活。

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