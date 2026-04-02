川普擬將鋼鋁製品統一課25%關稅！新政策最快本週宣佈。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鋼鋁製品統一課25%關稅！外媒報導，現行的政策要求根據產品中的鋼鋁含量計算稅負，最高關稅為50%，為簡化當前複雜且計算繁瑣徵收方式，川普政府正醞釀對鋼鐵和鋁關稅體系進行重大調整，將對含鋼鋁的「衍生產品」統一徵收25%的關稅，據知情人士透露，新政策最快本週就會公佈。

華爾街見聞報導，美東時間4月1日週三，美媒引述知情人士消息稱，新政將規定，凡使用進口鋼鐵和鋁製造的成品，將一律被徵收25%的關稅。而現行的政策要求企業要依照產品中的鋼鋁含量計算稅負，最高需繳納的關稅稅率達50%。

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上述消息傳出後，工業金屬與製造業股情緒出現分化。週三收漲8.6%的美國鋁業（AA）股價盤後轉跌，盤後曾跌約2%。

整體來看，此次關稅調整更像是對既有貿易保護政策的技術性優化，而非方向性轉變。美國仍試圖以關稅手段維護本土產業，但在執行層面開始向「更可操作、更具確定性」的框架過渡。

不過，在全球貿易環境趨緊、地緣政治賽局加劇的背景下，即便是「簡化規則」的調整，也可能對全球貿易關係和產業鏈產生新的衝擊。

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