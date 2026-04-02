日媒大推UNIQLO這7件防曬產品！外套、T恤到褲子一次買齊

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著春日陽光逐漸變得舒適宜人，外出機會增加的同時，也開始讓人關注紫外線問題，日本代表性的全球時尚品牌UNIQLO（優衣庫），也推出了各式各樣的防曬商品。日媒近期就精選了兼具日常實穿性、舒適度與外觀設計的7款UNIQLO抗UV單品，引發關注。

首先是「特級彈性AIRism防曬連帽外套」（ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ），售價2990日圓（約610元新台幣），外套採用輕盈滑順的AIRism材質，並加入特級彈性機能，是本季新推出的全拉鍊連帽外套。不論外出或運動時都能舒適穿著。版型適度俐落，也能融入較正式穿搭風格，對成熟族群相當加分。兼具防冷氣與攜帶便利性，從春天一路穿到夏天都適合。外套的帽緣附有遮陽帽簷設計，更能有效阻擋陽光。

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再來是「 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」（エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ），售價2990日圓，這是款採用網布材質打造的UV防護外套，相較前款版型更寬鬆，穿著更具放鬆感。輕盈透氣，即使陽光強烈也能隨手披上，可收納設計方便攜帶，適合日常休閒穿搭。

另外還有「防曬拼色圓領開襟外套」（UVカットクルーネックカーディガン）， 售價2990日圓。該款外套具備UV防護功能，外出與室內冷氣環境皆適用，海軍藍搭配撞色滾邊設計，簡約中帶有質感，基本款設計易於搭配，只需披上即可讓整體造型更顯俐落，可機洗也是日常使用的一大優點。

之後則是「防曬拼色圓領針織衫」（UVカットクルーネックセーター ） ，售價1990日圓（約406元新台幣），撞色線條設計為簡約造型增添層次，無論單穿或作為內搭都相當實用，適合多種穿搭風格。採用棉混嫘縈材質，觸感滑順，從春季到初夏都能舒適穿著。

還有「AIRism UV防護圓領T」（エアリズムUVカットクルーネックT/シルクブレン），售價1500日圓（約306元新台幣），將絲質融入AIRism材質的UV防護T恤，容易與現有服裝搭配，只需加入日常穿搭中即可自然完成防曬。滑順親膚，在悶熱天氣也能維持舒適，亦適合作為季節交替時的內搭單品。

下身部分，「Easy打褶長褲」（イージータックパンツ） 獲得推薦，售價為3990日圓（約814元新台幣），陽傘或帽子難以遮蓋的下半身，也能透過穿搭輕鬆防曬，具備適度垂墜感的打褶長褲，兼具休閒與正式感。腰部採抽繩設計，方便調整，彈性材質讓活動更加自在，可機洗，日常穿著無負擔。

配件則有「防曬羅紋袖套」（UVカットリブアームカバー） ，售價990日圓（約202元新台幣），手部防曬常被忽略，這款袖套只需簡單戴上即可完成防護，羅紋材質與柔和白色設計，能自然融入春夏穿搭。採用AIRism材質，即使炎熱天氣也能保持舒適，體積小巧，方便攜帶，外出或室內防冷氣皆適用。

UNIQLO除了上述商品外，亦提供包含外套與褲裝在內的多樣UV防護單品，並搭配太陽眼鏡、帽子與陽傘等配件，讓各種生活場景都能輕鬆做好防曬。

特級彈性AIRism防曬連帽外套。（圖擷取自官網）

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