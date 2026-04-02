擁400萬日子過很爽？1張字條意外揭開7旬阿公幫人作保賠光慘況

1張字條意外揭開7旬阿公幫人作保賠光慘況。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕76歲的秋生（化名）1人獨居在東京老家，平時總笑著對女兒加藤美智子（化名）說，「我很好」，由於父親擁有約2000萬日圓（約新台幣400萬）的存款，女兒不疑有他，直到某日接到1通陌生電話，才知父親差點因營養不良過世，後來美智子在父親家中冰箱上的1張字條發現，父親3年因幫朋友公司作保人，最終承擔了數百萬日圓，為彌補損失進行投資，結果把積蓄賠光。

日媒報導，美智子在1個寒冷的雨天中，接到了父母所在區福利部門的工作人員的電話，「你父親被緊急送往醫院。如果再晚一點發現，可能就危及生命了。」

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在接到電話後，美智子趕到醫院，她在醫院再次見到父親時，他骨瘦如柴，幾乎只剩皮包骨，父親被診斷為嚴重營養不良。醫生告訴她，「他很可能已經很久沒吃飽了。」

美智子說，我們經常通電話，但幾個月才見1次面，每次見面，父親都會笑著說「我很好」，所以我從沒想過他會變成這樣。

幾天後，美智子回到了父母家，那是1棟45年房齡的獨棟住宅，但內部卻出奇地整潔，冰箱裡只有1瓶自來水和一些過期的調味料，門上貼著１張紙條：「我經濟困難，給大家添麻煩了，非常抱歉。我的存摺放在桌上，請不要告訴我女兒，我不想再給任何人添麻煩。」

當美智子查看存摺後，發現父親曾經擁有約2000萬日圓（約新台幣400萬）的退休金和積蓄，3年前幾乎全部消失殆盡，原因是他答應為好友的公司作「共同擔保人」，由於公司財務狀況惡化，他最終承擔了數百萬日圓的還款，為了彌補損失，他在社交媒體上看到1個投資廣告後參與了1項投資計劃，結果，他把剩下的所有積蓄也全部賠光了。

專家進一步指出，這種強烈的「不想惹麻煩」的心理，反而成為阻礙人們尋求幫助的障礙，冰箱上的紙條正是這種矛盾的象徵，由於持續拒絕“不惹麻煩”，秋生的生命受到威脅，最終也給周圍的人帶來了沉重的負擔。誠實本身是一種美德。然而，在老年時期，這種誠實有時會使人孤立，甚至危及生命。

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