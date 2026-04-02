美股收盤》中東有望止戰！道瓊續漲224點 台積電ADR走高

週三美股上漲。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普暗示中東衝突可能即將結束，週三（1日）華爾街股市收高，Alphabet和其他重量級股票多上漲。道瓊工業指數上漲224.23點、0.48%，標準普爾500指數上漲0.72%，那斯達克指數上漲1.16%，費城半導體指數上漲2.82%，台積電ADR上揚1.05%，收在341.49美元。

綜合外媒報導，週三上午，川普在社群平台Truth Social發文表示，伊朗總統已請求美國停火。然而他補充，只有在荷姆茲海峽「暢通無阻」時，美國才會考慮這項提議。川普也告訴路透社，美國將很快撤出伊朗，但如果需要的話，可能會返回進行打擊。美東時間週三晚上9點（台灣2日上午9點），川普將向全國發表談話，提供重要最新情況，投資人將獲得更多關於美伊戰爭未來走向的線索。

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受此影響，油價有所回落。而科技巨頭紛紛上漲，其中Alphabet上漲2.8%，Meta漲1.24%，亞馬遜上漲1.1%，蘋果漲0.73%，輝達漲0.75%，特斯拉漲2.56%，微軟則下跌0.22%。英特爾宣布將以142億美元回購愛爾蘭晶片廠的股份後，股價飆升8.84%。

道瓊工業指數上漲224.23點或0.48%，收報46565.74點。

標普500指數上漲46.80點或0.72%，收在6575.32點。

那斯達克指數上漲250.32點或1.16%，收21840.95點。

費城半導體指數上漲214.11點或2.82%，收7802.31點。

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