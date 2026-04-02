不是裁員數千！ BBC：甲骨文一出手上萬人飯碗不保

初次上稿04-01 22:47 更新時間04-02 07：13

甲骨文週二開始大規模裁員。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技巨頭甲骨文週二開始進行大規模裁員，美國財經媒體CNBC先前依據消息人士披露，指裁員規模達數千人，不過英國廣播公司（BBC）報導，一名員工表示，依據甲骨文內部通訊系統Slack的活躍員工數下降程度來看，目前已有1萬名員工失去工作。

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BBC報導說，未受裁員影響的甲骨文高級經理薛佛德（Michael Shepherd）在領英上發文說，「高級工程師、架構師、營運主管、專案經理與技術專家」都被解僱。

他補充，「大規模裁員」並非基於員工考績，「受影響的個人並非因為他們做了什麼或沒有什麼而被解僱；當中許多人是當遇到真正棘手事情時會想到的人，他們早早上班、晚晚下班，並且擁有多年累積的經驗」。

甲骨文前員工萊文（Kendall Levin）指出，她的職位「在公司大量降低人力中被撤銷」。其他一些員工表示，他們是在清晨收到電子郵件，通知他們已被解僱，將獲得1個月的遣散費。

甲骨文共同創辦人兼執行長艾利森（Larry Ellison）是全球最富有的人之一。甲骨文內部關於大規模裁員的討論在今年年初就開始了。

甲骨文此次的裁員正值其大力投資人工智慧（AI）基礎建設之際，該公司計畫今年至少投資500億美元用於相關計畫，同時也舉債500億美元，以「滿足」更多AI基礎設施的需求。大規模裁員行動是否與投資AI有關不得而知，甲骨文拒絕發表評論。

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