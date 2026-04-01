高燦鳴獨家報：台積電用1次性塑膠餐具、關閉泳池 「用水限制」應對史上最乾旱季節

傳台積電已在其餐廳用一次性塑膠餐具取代金屬餐具，關閉游泳池，並限制體育館淋浴的使用，以應對台灣有史以來最乾旱的季節。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知名半導體獨立記者高燦鳴（Tim Culpan）引述他獲得的消息來源稱，台積電已在其餐廳用一次性塑膠餐具取代金屬餐具，關閉游泳池，並限制體育館淋浴的使用，以應對台灣有史以來最乾旱的季節。

據高燦鳴的了解，台灣水利署指出北部主要水庫水位偏低後，過去一週宣布並實施了限水措施。生產不受影響，此舉是台灣在等待特別缺水的旱季過去期間採取的預防措施，希望通常在5月到來的梅雨能夠補充台灣的水資源。

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根據台灣中央通訊社3月報導，過去5個月，包括台積電總部及八家晶圓廠所在地新竹在內的北部地區降雨量比歷史平均水平低約25%，促使水資源管理局於3月12日將該地區的水情預警級別提升至黃色。台積電在台灣中部也設有工廠的台中市，其水情預警等級已於上週提升至綠色。

台灣採用四色預警系統，依序為綠色（警告）、黃色（水壓降低）、橘色（供水減少）及紅色（限水）。根據水資源管理局（WRA）統計，台灣近80%的年降雨量集中在5月至10月，12月和1月最為乾旱。因此，如果前一個雨季降雨量低於平均水平，而隨後的旱季又未能彌補這一缺口，那麼台灣從隔年3月就開始為缺水做好準備。

台積電的用水管理方案，包括非生產用水的臨時限制，通常會遵循政府的預警系統。雖然台灣北部流域的水情依然良好，但作為新竹科學園區重要水源的寶山二庫水位目前已低於22%。數據顯示，中部和南部地區的水庫蓄水量不足的情況更為嚴峻。

台積電在給Culpium的聲明中表示：「針對目前水壓下降的輕微階段，台積電位於新竹科學園區的設施已採取節水措施，包括：減少系統排水量、降低設施用水量、提高設施廢水循環利用率、提高系統產水率以及其他相關的水資源管理措施。我們預計水情不會對運營造成重大影響。」

事實上，台積電的這些措施不太可能對其用水量產生太大影響，該公司2024年的用水量約為1.3億噸，相當於5.2萬個奧運標準游泳池。相反，此舉可以被視為該公司更廣泛的節水策略以及努力成為優秀企業公民的一部分。

但如果短期內沒有明顯降雨，用水限制可能會迅速升級，對全國各地的生產造成直接和間接的影響。

更廣泛地說，目前的旱災凸顯了台灣工業為維持生產正常運作所必須克服的許多挑戰。

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