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1-2月統一發票 千萬大獎開出14張、200萬特獎19張

2026/04/02 10:30

根據財政部統計，1-2月統一發票千萬特別獎開出14張、200萬特獎開出19張。（資料照）根據財政部統計，1-2月統一發票千萬特別獎開出14張、200萬特獎開出19張。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天將公布1-2月期統一發票中獎清冊，根據財政部統計，本期1000萬元特別獎開出14張、200萬特獎開出19張。其中，有位幸運兒在全家便利商店冬山義成店花39元購買2瓶茶飲，就中了千萬元；另有民眾在台北市中正區台醫東門市花39元購買民生用品，也抱走千萬大獎。

根據業者統計，本期統一超商開出3張千萬特別獎，包括：新北市板橋區的館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；台北市中正區台醫東門市花39元購買民生用品；台中市大雅區的神林門市花130元購買民生用品。

另，本期全家便利商店開出2張千萬大獎，包括：全家冬山義成店花39元購買2瓶茶飲；屏東愛園店花80元購買水、茶飲及咖啡。此外，全聯福利中心本期則開出1張千萬特別獎，中獎人花65元購買豆漿及豆腐商品，就抱走千萬大獎。

財政部表示，1-2月統一發票領獎期限為4月6日至7月6日，提醒中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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