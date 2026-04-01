永冠稱資金遭圈存致違約，土銀四點聲明駁斥、籲回歸誠信協商。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕永冠能源於3月31日發布重大訊息，指稱因土地銀行圈存資金，導致其無法償付他行債務。對此，土地銀行今（1）日發布嚴正聲明澄清，強調永冠違約主因在於財務管理失當，與土銀依約採取保全措施並無因果關係。土銀並呼籲，永冠應儘速召開臨時董事會，通過強化擔保等具體方案，善盡經營管理責任，而非透過誤導性資訊規避問題、影響市場視聽。

鑑於永冠對外揭露內容嚴重偏離事實，為維護金融市場秩序及銀行專業聲譽，土銀提出四點聲明如下：

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一、依約採取保全措施，旨在確保授信銀行團權益。

本行身為永冠公司與永冠台灣分公司聯貸案之統籌主辦銀行，基於永冠公司近期已發生可轉換公司債（CB）違約及繳息異常情事，且未依聯貸合約約定存足應付利息及本金，其現有存款餘額已顯不足清償聯貸案本息，為落實授信銀行團債權維護及風險控管之職責，本行爰依聯貸合約約定採取對授信銀行團最有利之債權保全措施，俾利依約行使抵銷權，以維護授信銀行團權益。

二、確保基層勞工與營運權益，維持資金動能。

本行於採取保全措施之同時，高度重視企業社會責任與營運延續性。針對永冠公司維持經營所需之必要性支出（如員工薪資、稅捐、基礎水電及必要貨款等），本行採取開放且協助之立場：

1、檢具憑證：凡屬上述維持經營所需之必要性支出，永冠公司仍得檢具相關證明文件向本行提出。

2、核實撥付：經本行審核資金用途屬實並符合經營所需之必要性支出後，即配合辦理撥付，以具體行動支應永冠公司持續營運，並無「限制資金支用導致違約」之情事。

三、違約導因於財務管理失當，不應惡意轉嫁責任。

永冠公司無法如期償付各金融機構本息，核心主因為該公司流動性管理失當及整體營運資金枯竭，與本行依約採取保全措施並無因果關係。永冠公司意圖透過重大訊息誤導投資大眾，並將自身財務風險轉嫁予統籌主辦銀行，此舉已嚴重損害本行專業銀行聲譽，並衝擊債務協商之誠信基礎。

四、呼籲回歸債協誠信，落實具體自救作為。

金融市場之穩定建立在誠實揭露與信用基礎之上，本行嚴正要求永冠公司儘速召開臨時董事會，通過強化擔保提案，展現經營管理階層應盡之責任，而非透過誤導性資訊規避問題。

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