伊朗戰爭推高油價 中國小型和出口企業因成本飆升遭重創

中國3月製造業採購經理人指數（PMI）從2月的52.1降至50.8，低於市場預估的51.5，小型和出口導向的公司成本壓力大幅加劇。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》、《路透》報導，持續逾1個月的伊朗戰爭帶動能源價格飆升，並增加全球經濟不確定性，包括中國、印尼、越南和菲律賓在內的亞洲國家，3月製造業活動也受到波及，凸顯決策人士面臨的挑戰，因每日經過荷姆茲海峽運往全球的石油中，有近8成是由亞洲國家購買，因此特別難以承受能源危機的打擊。

評級機構瑞霆狗（RatingDog）指出，中國3月製造業採購經理人指數（PMI）從2月的52.1降至50.8，低於市場預估的51.5。瑞霆狗創辦人姚煜指出，中國小型和出口導向的公司成本壓力大幅加劇，因戰爭推高燃料和貨運成本，干擾全球運輸路線和空中交通。

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中國官方公布的3月製造業PMI由2月的49升至50.4，是去年12月以來首度重返擴張區間，反映大型企業的生產活動改善。中國官方製造業PMI主要調查大型企業，瑞霆狗的調查則以小型和出口企業為主。

儘管今年前2個月中國的出口勁揚，但之後的出口前景將視伊朗戰爭的持續時間和強度而定。彭博分析師舒暢和曲天石警告：「戰爭的衝擊是貨真價實的，而且可能持續擴大，未來幾個月中國的出口前景有下行風險。」

日本3月製造業PMI由2月的53降至51.6，主要因為企業投入價格增速創2024年8月以來最大，因伊朗戰爭推高能源和原物料價格，又因日圓貶值和勞力短缺而增加成本壓力。

標普全球市場情報經濟副主任菲德斯（Annabel Fiddes）表示：「戰爭也增加全球經濟前景更大的不確定性，傷害企業信心，並導致聘僱和採購活動更為謹慎。」

印尼3月製造業PMI由2月的53.8降至50.1，越南由54.3降至51.2，菲律賓則由54.6降至51.3。南韓3月製造業PMI由2月的51.1升至52.6，改善幅度屬逾4年來最大，主要因為半導體需求激增和新產品發布。

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