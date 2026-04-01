原油受阻有多慘 沙國出口量腰斬！5500萬桶滯留無法運出

由於伊朗有效地阻止油輪離開波斯灣，沙烏地阿拉伯3月份被迫將原油運輸改道至其西海岸，導致該國原油出口量下降了一半。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗有效地阻止油輪離開波斯灣，沙烏地阿拉伯3月份被迫將原油運輸改道至其西海岸，導致該國原油出口量下降了一半。油輪追蹤數據顯示，3月原油日均運輸量為333萬桶。如果沙烏地阿拉伯未能將原油轉運至紅海沿岸的出口碼頭，降幅還會更大。

約有5500萬桶沙烏地阿拉伯原油滯留在波斯灣，無法通過荷姆茲海峽。這些貨物已於2月下旬和3月初裝載。

請繼續往下閱讀...

沙烏地阿拉伯是世界石油供應的重要來源地，每六桶油輪運輸的原油中就有一桶來自該國。在伊朗實際上切斷了中東石油出口國進入公海的通道後，市場一直在密切關注該國能否維持石油供應。

追蹤數據顯示，2月份原油每日均出貨量為666萬桶。這兩個月的數據均不包括已裝船但仍滯留在波斯灣的貨物。

戰爭開始後，利雅德迅速將海灣出口碼頭的原油轉移到其東西向輸油管，該管道每天可將約700萬桶原油從該國東部的油田輸送到紅海沿岸的煉油廠和港口，全長近750英里。

當生產線滿載運轉時，每天約有500萬桶原油可供出口。其餘原油則供應給利雅德週邊和沙烏地阿拉伯西部沿海的煉油廠，或用於紅海沿岸的發電廠和海水淡化廠。

沙烏地阿拉伯迅速提升了東西向輸油管的輸油能力，一支超級油輪船隊集結在紅海，準備運輸原油，主要運往亞洲客戶。到3月下旬，延布兩大碼頭向海外買家的日出貨量接近500萬桶。同時，原油也沿著海岸線運往國內用戶。

此外，沙烏地阿拉伯繼續從位於埃及地中海沿岸的儲槽向歐洲和北美東海岸的客戶供應石油。多艘超級油輪也從沙烏地阿美公司租賃的位於日本沖繩島的設施裝載貨物。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法