銀行推多幣別優利定存 美元短天期最高6％

台新銀行推出多項外幣優利定存專案，涵蓋短天期換匯定存及中天期外幣定存。其中，日幣短天期定存最高年息達8%、美元最高6%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在全球化的環境下，外幣資產已逐漸成為民眾資產配置重要的一環。台新銀行今天表示，特別推出多項外幣優利定存專案，涵蓋短天期換匯定存及中天期外幣定存，皆提供具競爭力利率。其中，日幣短天期定存最高年息達8%、美元最高6%，同時亦推出美元、澳幣6個月期年息4%的定存專案，提供客戶更多元的資金配置選擇。

美元長期以來一直是國人最熟悉且接受度最高的外幣資產之一。台新銀行表示，即日起至2026年4月30日止推出「新美利外幣定存專案」，提供美元及澳幣6個月定存年息4%的優惠利率，適合希望鎖定中天期利率的客戶。

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針對較短天期資金配置或有換匯需求的民眾，台新銀行推出「匯享利換匯外幣定存專案」，專案期間自2026年4月1日至6月30日，提供美元、澳幣、歐元及日幣四大幣別供民眾選擇。民眾只要透過網路銀行或行動銀行指定專案路徑，以新臺幣帳戶扣款換匯承作外幣定存，即可輕鬆完成「換匯＋優利定存」。

其中，「匯享利換匯外幣定存專案」提供14天、1個月及3個月天期，民眾可依自身資金規劃選擇適合的存期及幣別。以日幣為例，14天優惠年息高達8%，3個月年息亦有2%，相較台新銀行日幣3個月期牌告利率約0.15%，優利方案利率明顯高於一般定存水準。

舉例來說，若以存入日幣30萬圓、選擇3個月年息2%方案，利息約日幣1,500圓，比牌告利息多出約日幣1,387圓，對於資金放大效果非常明顯，多出來的利息，相當於在日本可多享用一份拉麵或牛丼套餐。

在匯率優惠方面，除既有的每週三換匯活動日優惠，因應春季旅遊需求增加，台新銀行自即日起至2026年4月30日推出限時加碼優惠回饋客戶，活動期間民眾於每個營業日透過網路銀行或行動銀行以新臺幣兌換日幣、澳幣或歐元，可享匯率減分優惠。再搭配「匯享利換匯外幣定存專案」，即可同時享有匯率優惠與定存優利，提升資金運用效益。

隨著數位金融服務普及，台新銀行指出，愈來愈多民眾透過網路銀行與行動銀行進行外幣交易與定存配置，不僅流程簡單且操作便利，也能即時掌握匯率與利率變化。建議有外幣需求或規劃資產配置的民眾，可依資金用途與時間規劃，搭配不同幣別與存期靈活布局，逐步累積外幣資產。

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