Pinterest揭最強轉單香水！「聞不到也想下單」官網銷售年增23％

視覺社群平台Pinterest 指出，YSL Beauty 自由不羈沁心之果香水透過「多汁感」視覺與短影音內容，成功帶動平台轉換與銷售表現。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在數位廣告從曝光導向走向「轉單導向」的趨勢下，視覺社群平台Pinterest揭露一代表性行銷案例，顯示美妝品牌正透過「感官協同」策略，突破線上銷售香水最大的痛點「無法試聞」。

Pinterest指出，YSL Beauty透過在平台上推動LIBRE自由不羈系列香水的「全漏斗行銷」，成功觸及84%目標受眾，並在活動檔期帶動品牌官網銷售年增23%，成為近年最具代表性的成功案例。

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在香氛市場中，「如何讓消費者透過螢幕聞到味道」始終是數位轉型的核心難題。YSL則巧妙運用Pinterest的視覺導向優勢，將彩妝內容轉化為氣味的想像工具。透過「水光唇」、「果汁感」等影像語言，引導消費者在視覺上聯想到莓果的酸甜與清新，進而形成「視覺引導嗅覺（Visual-to-Scent）」策略。

在操作上，YSL以10秒內短影音快速建立品牌記憶點，影片完成觀看率達24%，為香氛類別平均的1至3倍，不僅成功觸及84%目標族群，也有效將視覺內容轉化為購買動機，提升整體轉單效率。

延續這套成功模式，YSL於2026年推出全新「自由不羈沁心之果香水」（50ml／4950元；90ml／6800元），進一步強化「可視覺化氣味」的產品策略。作為系列首款果香調作品，該香水以覆盆莓揭開序幕，帶出明亮酸甜的第一印象，隨後結合經典橙花與薰衣草結構，延續 LIBRE 系列一貫的優雅基調；中調融入帶有絲滑感的椰奶氣息，使香氣更顯圓潤柔和；尾韻則以波本香草與琥珀收束，呈現溫暖且具有包覆感的層次變化。

與香水同步推出的限量「情挑誘光水唇膏 #219 沁心之果」（1650元），則成為整體行銷中的關鍵轉換媒介。產品主打高透明水光質地，呈現如現榨果汁般的晶亮視覺效果，並結合多種植物精油與芒果油精粹，透過唇妝的「多汁感」視覺，成功將香氣轉化為可被感知的影像語言，進一步強化消費者的感官聯想，並推動購買決策。

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