立委轟外籍家庭幫傭新制成「階級政策」搶台人工作更讓重症者請不到移工

民進黨立委林淑芬今（1）日砲轟勞動部外籍家庭幫傭新制是「階級政策」。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕外籍家庭幫傭申請新制上路，本月13日起，只要家中有1名未滿12歲的兒童就可申請，民進黨立委林淑芬今（1）日即以收到的民眾陳情案例，證實已有外籍家庭看護得知政府開放家庭幫傭後，向原本照顧失能老人的雇主，提出「轉換雇主」的要求，砲轟勞動部開放家庭幫傭是「階級政策」，不但搶走了台灣人的工作、更讓重症者請不到移工照顧，只是讓有錢人花更少的錢受益。

立法院衛環委員會今日邀請勞動部、衛生福利部就「開放家有十二歲以下子女家庭逕行申請外籍家事移工政策，對本國勞工就業、照顧體系負擔、兒童最佳利益及相關權益保障之衝擊評估與制度配套」進行專題報告，並備質詢。

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林淑芬指出，她上周在衛環委員會質詢家庭幫傭新制後，隨即接到來自立法院職員的陳情，該職員家中聘僱了一名外籍看護照顧失能的父親，但該外籍看護得知政府實施外籍家庭幫傭申請新制，立即要求「轉換雇主」，否則要給她加薪。林淑芬質詢勞動部長洪申翰，是否知道目前許多聘請外籍看護來照顧重症、重度失能家人的勞工，都同樣面臨移工要求加薪，她問洪申翰，知道這些失能者要留住移工，「必須要給他們加多少錢」，否則就以各種方式怠工、激怒雇主，以達到轉換雇主，換得較輕鬆工作的目的。

洪申翰回應，去年勞動部訂立配套措施，表示「優先媒合」需以重症為優先，若移工「惡性怠工」可遣送回國，但林淑芬痛批洪申翰「不食人間煙火」，表示沒有人可以證明移工惡性怠工，多數有意轉換雇主的移工，只要每天不聽指揮、與雇主吵架、激怒雇主動手，就有理由可轉換、達到目的。

林淑芬質疑，目前將開放的「外籍家庭幫傭」工作，「不是沒有台灣人願意做」，家庭幫傭、鐘點家事服務工、煮飯、打掃的工作，都有台灣人在做，政府卻要開放外籍移工來搶他們的工作；居家保母、收托單位，都已經因為少子化而市場萎縮，現在更要面臨外籍幫傭的衝擊。

林淑芬痛批，洪申翰一個「關懷弱勢」出身的部長，卻端出這種「搶台灣人工作」、「讓弱勢家庭請不到移工」的政策，不理解政府的政策，居然從開放移工來照顧弱勢者，變成照顧年所得前5分之1、高達2至3百萬的強勢家庭，這個政策不但搶走了台灣人的工作、讓重症者請不到移工照顧，只是讓有錢人可以花較少的錢，請到家庭幫手。

對於立委的抨擊，勞動部強調，除了開放外籍家庭幫傭，政府也積極打造友善的育兒職場環境，勞動部持續積極推動相關支持政策，民間團體長期倡議的「以日申請育嬰留停」制度自今年起實施，「以日為單位」彈性申請機制上路滿3個月，彈性育嬰留停新制申請破萬筆，男性申請近5成，勞動部將研擬擴大適用範圍。

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