永豐投信3檔ETF公布配息時程 投資人可提前布局

永豐投信今日04/01發布，其中，有3檔ETF收益分配期前公告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在全球AI浪潮持續擴散帶動下，產業外溢效應持續發酵！永豐投信強調，美系四大雲端服務供應商（CSP）資本支出規模快速攀升，整體支出金額直逼7000億美元，年增率上看50%至60%，顯示AI基礎建設投資正處加速階段。

其中，永豐投信今日04/01發布，3檔ETF收益分配期前公告，分別為「00888永豐台灣ESG」、「00907永豐優息存股」、「00958B永豐ESG銀行債15+」，04月22日為最後買進日，均在04月23日進行除息，並在05月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

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永豐投信指出，隨台美貿易協議拍板，企業接單信心提升，帶動台灣出口動能維持強勁。在產品結構方面，半導體記憶體與AI伺服器需求優於預期，電子及資通訊產品持續扮演主要動能。整體而言，預估2026年第一季外銷訂單年增率有望站上四成，3月訂單金額估達756.8億美元、年增38.32%。在此趨勢下，永豐投信建議投資人可透過台股ETF分批布局，掌握AI成長紅利並分散波動風險。

在資產配置方面，隨景氣由擴張轉向溫和成長，投資等級債券配置價值逐漸浮現。由於其總報酬主要來自穩定利息收益，在殖利率仍處相對高檔環境下進場，有助建立良好資產配置基礎；同時，相較非投資等級債，投資等級債在景氣降溫期間展現較佳抗震能力，波動與信用風險相對可控。

其中，銀行債為全球公司債最大宗，具備資本結構穩健與償債能力佳等優勢，在市場震盪時具一定防禦性。

根據標普全球研究，銀行債違約率不僅低於非金融業公司債，與非銀行金融業相比亦維持在相對低檔水準，展現較佳的信用品質。銀行債在全球公司債市場中占有重要地位，發行規模居各產業之首。相較其他產業債券，金融業普遍具備較為穩健的信用體質與償債能力，因而常被視為強化投資組合防禦性的選項之一。

「00958B永豐ESG銀行債15+」追蹤ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，00958B鎖定全球大型金融機構，以全面參與優質 ESG 銀行債券之投資機會。

永豐投信建議，投資人可依自身風險承受度與現金流需求，透過ETF參與台股成長動能，搭配投資等級債券 ETF，建構股債ETF資產配置的投資組合，在不同市場環境中維持投資韌性。

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