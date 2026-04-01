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搶商機！五福旅遊實體店面插旗新北市

2026/04/01 19:52

五福旅遊實體店面插旗新北市。（五福提供）五福旅遊實體店面插旗新北市。（五福提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕看好旅遊市場需求持續成長，五福旅遊（2745）積極拓展實體服務版圖，五福今日宣布，北市三峽北大特區門市，正式開幕，北大特區門市不僅是五福旅遊於新北市的首家全新據點，也推升全台門市數增至19家，展現五福旅遊深耕在地市場，並擴大全台線上線下整合服務布局的經營方向。北大特區門市是繼3月中壢門市開幕後，不到一個月內開設的第二家門市。

五福旅遊指出，隨著疫情後旅遊型態與消費需求轉變，消費者對旅遊品質、行程彈性及服務細緻度的要求持續提升，也更願意為優質旅遊體驗投入預算，帶動精緻化、高彈性的旅遊產品需求穩定成長，因應客群特性與市場趨勢，北大特區門市將以「客製行程」、「主題旅遊」及「高端團」為三大服務主軸，提供更貼近需求的旅遊規劃與專業服務。

五福旅遊表示，實體門市所提供的面對面專業服務，始終是旅遊服務中不可或缺的重要一環，透過專業旅遊顧問的即時諮詢，結合線上官網的便利性與即時性，能為不同年齡層及多元需求的消費者，提供更完整且貼近需求的旅遊服務體驗，並持續優化產品內容，提升整體服務效能與品牌競爭力。

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