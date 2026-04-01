台股飆漲1451點 台新00987A高居「主被動ETF」績效王

投信統計，4/1績效前十大主被動台股ETF。（資料為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股強彈全面噴出！美國總統川普指出，美軍預計在2至3周內撤離伊朗，市場預期戰事即將結束，美股四大指數大漲，台股收盤大漲1451點，重返33000點大關之上，也帶動台股ETF「飆翻天」。投信統計，4/1收盤績效前十強皆大漲5%以上，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）是唯一漲逾7%，高居主被動ETF「績效王」。

美國總統川普暗示戰事不會拖太久，利多消息充斥市場，道瓊大漲1125.37點，費半更暴漲6.24%，激勵美股走高；其中，加權指數收在3萬3174.82點，一口氣飆漲1451.83點，創台股史上第2大收盤漲點。

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超232.51億元，自營商買超216.2億元，投信買超101.11億元；三大法人合力吹起反攻號角，一共加碼買超549.82億元。

其中，根據台新投信官網最新顯示，台新台灣優勢成長主動式ETF（00987A）前十大成份股為：台積電、奇鋐、旺矽、台燿、貿聯、台達電、群聯、健策、台光電、智邦，皆是今年來的強勢股；尤其，4/1更是帶動大盤勁揚的領頭羊，也推升台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）3月及今年來皆創下亮眼的績效表現。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響面分析，在科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」。

進一步檢視，4/1績效前三大主被動台股ETF，最高依序為00987A「主動台新優勢成長」主動式國內股票型，2026/4/1收盤價為12.4元，2026/4/1漲幅為7.73%，3月以來漲幅5.08%；其次是00991A「主動復華未來50」主動式國內股票型，2026/4/1收盤價為12.54元，2026/4/1的漲幅6.72%，3月以來-2.64%；第三是006201「元大富櫃50」國內指數股票型，2026/4/1收盤價為33.03元，2026/4/1漲幅為6.17%，3月以來漲幅5.09%。

對此，投信機構表示，台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下仍保持20~60%的盈餘高成長，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種；因此，操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。

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